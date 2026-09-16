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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería del Meta, resultados del último sorteo hoy miércoles 16 de septiembre de 2026

Lotería del Meta, resultados del último sorteo hoy miércoles 16 de septiembre de 2026

Todos los premios completos y el mayor que entrega 1.800 millones de pesos de la Lotería del Meta en su último sorteo 3314.

Resultado Lotería del Meta hoy
Resultado Lotería del Meta
Foto: Lotería del Meta/Gemini
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de sept, 2026

La Lotería del Meta realizó el miércoles 16 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo, correspondiente a la edición 3313. El premio mayor de la Lotería del Meta fue para el número XXXX, de la serie XXX.

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Premios secos de la Lotería del Meta, sorteo 3313

Estos fueron los números y series que obtuvieron los principales premios secos del sorteo:

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¿Cómo comprobar si un billete de la Lotería del Meta ganó?

Para saber si un billete de la Lotería del Meta resultó ganador, se debe comparar el número y la serie del billete con los resultados oficiales del sorteo. Ambos datos deben coincidir de acuerdo con las condiciones establecidas para cada premio.

Antes de iniciar cualquier trámite de cobro, también es recomendable consultar los canales oficiales de la Lotería del Meta. Allí se encuentran los requisitos, plazos y condiciones para reclamar los premios.

Realizar esta verificación directamente en fuentes oficiales ayuda a evitar errores y posibles fraudes relacionados con resultados o supuestos premios de lotería.

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