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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Baloto y Revancha, resultado del último sorteo hoy miércoles 16 de septiembre de 2026

Baloto y Revancha, resultado del último sorteo hoy miércoles 16 de septiembre de 2026

Consulte los resultados del Baloto y Baloto Revancha de este miércoles 16 de septiembre y conozca los acumulados para el próximo sorteo.

Resultado Baloto Revancha hoy
Resultado Baloto Revancha
Foto: Baloto/elaboración con ChatGPT
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de sept, 2026

El Baloto y Baloto Revancha realizan este miércoles 16 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo, en el que los participantes buscan acertar las combinaciones ganadoras y quedarse con los premios acumulados.

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Números ganadores del Baloto y Revancha

La combinación ganadora del Baloto de este lunes 14 de septiembre de 2026 es:

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Baloto

  • Super Balota:

Revancha

  • Super Balota:

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¿Cuánto está acumulado el Baloto y Revancha?

  • Para este lunes 14 de septiembre de 2026, el acumulado del Baloto es de $58.400 millones.
  • Por su parte, Baloto Revancha tiene un acumulado de $2.000 millones.

Ambos valores corresponden a los montos disponibles para esta jornada. El acumulado de cada modalidad puede aumentar para los siguientes sorteos cuando no se registra un ganador en la categoría principal.

Los participantes pueden consultar los resultados y verificar sus tiquetes en los puntos de venta autorizados y en los canales oficiales del operador.

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