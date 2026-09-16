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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería del Valle, resultados del último sorteo hoy miércoles 16 de septiembre de 2026

Lotería del Valle, resultados del último sorteo hoy miércoles 16 de septiembre de 2026

La Lotería del Valle realizó su sorteo 4866 este 16 de septiembre de 2026 con un premio mayor de $9.000 millones.

Lotería del Valle resultados
Lotería del Valle
Foto: Lotería del Valle
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de sept, 2026

La Lotería del Valle realizó un nuevo sorteo este miércoles 16 de septiembre de 2026. De acuerdo con los resultados oficiales del sorteo, el premio mayor correspondió al número 0188, de la serie 142.

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Resultados de los secos de la Lotería del Valle

Además del premio mayor, el sorteo dejó diferentes premios secos, distribuidos en varias categorías. Estos fueron los números y series favorecidos:

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¿Cómo verificar si ganó la Lotería del Valle?

Las personas que hayan comprado un billete para el sorteo del 16 de septiembre de 2026 deben revisar cuidadosamente el número y la serie que aparecen en su boleto y compararlos con los resultados oficiales.

Para establecer si un billete fue premiado, el número y la serie deben coincidir exactamente con los registrados en el sorteo correspondiente.

La Lotería del Valle cuenta con canales oficiales en los que publica el listado completo de resultados, así como la información relacionada con la verificación y el proceso para realizar el cobro de los premios.

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Los sorteos de esta lotería se realizan habitualmente los miércoles en horas de la noche. Por ello, se recomienda consultar los resultados oficiales antes de realizar cualquier trámite relacionado con un posible premio.

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