Lotería del Meta, resultados del último sorteo hoy miércoles 9 de septiembre de 2026

La Lotería del Meta realizó el miércoles 9 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo, correspondiente a la edición 3313. El premio mayor de la Lotería del Meta fue para el número XXXX, de la serie XXX.

Premios secos de la Lotería del Meta, sorteo 3313

Además, durante la jornada se entregaron diferentes premios secos, distribuidos entre varias combinaciones de números y series.

¿Cómo comprobar si un billete de la Lotería del Meta ganó?

Para saber si un billete de la Lotería del Meta resultó ganador, se debe comparar el número y la serie del billete con los resultados oficiales del sorteo. Ambos datos deben coincidir de acuerdo con las condiciones establecidas para cada premio.

Antes de iniciar cualquier trámite de cobro, también es recomendable consultar los canales oficiales de la Lotería del Meta. Allí se encuentran los requisitos, plazos y condiciones para reclamar los premios.



Realizar esta verificación directamente en fuentes oficiales ayuda a evitar errores y posibles fraudes relacionados con resultados o supuestos premios de lotería.