Lotería de Manizales, resultados del último sorteo hoy miércoles 9 de agosto de 2026

La Lotería de Manizales realizó este miércoles 9 de septiembre de 2026 su sorteo número 4972. El premio mayor de la Lotería de Manizales quedó en el número XXXX, serie XXX, convirtiéndose en el billete ganador del principal premio de este sorteo.

Resultados de los premios secos de la Lotería de Manizales

Además del premio mayor, la Lotería de Manizales entregó varios premios secos con diferentes montos, entre ellos dos de $300 millones, tres de $200 millones y otros premios de $100, $80, $60, $50 y $40 millones.

Estos fueron los resultados:

¿Cómo saber si ganó un billete de la Lotería de Manizales?

Para comprobar si un billete resultó ganador en el sorteo de la Lotería de Manizales, es necesario comparar el número y la serie del boleto con los resultados oficiales.



La verificación debe hacerse con atención, especialmente en los premios secos, ya que tanto el número como la serie hacen parte de la identificación del billete ganador.

También se recomienda consultar la imagen oficial de los resultados del sorteo, pues allí aparecen los números, las series y los premios correspondientes, lo que permite realizar una comprobación más precisa.

Publicidad

¿Cuándo juega la Lotería de Manizales?

La Lotería de Manizales realiza habitualmente sus sorteos los miércoles en horario nocturno. La transmisión suele llevarse a cabo entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m., aunque el horario puede variar.

Por ello, quienes participan en esta lotería pueden estar atentos cada miércoles para conocer los resultados del premio mayor y los diferentes premios secos.