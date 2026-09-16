En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Avioneta accidentada en Chocó
Descertificación en lucha antidrogas
Ecopetrol
Niña en Ciudad Bolívar
James Rodríguez

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería de Manizales, resultados del último sorteo hoy miércoles 16 de septiembre de 2026

Lotería de Manizales, resultados del último sorteo hoy miércoles 16 de septiembre de 2026

Conozca la lista de resultados que la Lotería de Manizales realizó este miércoles 16 de septiembre de 2026 por el sorteo 4973.

Logo de la Lotería de Manizales sobre fondo blanco.
Lotería de Manizales
Foto: Lotería de Manizales Facebook
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de sept, 2026

La Lotería de Manizales realizó este miércoles 16 de septiembre de 2026 su sorteo número 4973. El premio mayor correspondió al número XXXX, serie XXX, que se convirtió en el billete ganador del principal premio de esta jornada.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Resultados de los premios secos de la Lotería de Manizales

Además del premio mayor, el sorteo de la Lotería de Manizales incluyó diferentes premios secos, con montos que van desde $40 millones hasta $300 millones.

Últimas noticias

Resultado Baloto Revancha hoy
Resultados de las loterías

Baloto y Revancha, resultado del último sorteo hoy miércoles 16 de septiembre de 2026

Resultado Lotería del Meta hoy
Resultados de las loterías

Lotería del Meta, resultados del último sorteo hoy miércoles 16 de septiembre de 2026

¿Cómo saber si ganó un billete de la Lotería de Manizales?

Para comprobar si un billete resultó ganador en el sorteo de la Lotería de Manizales, se debe comparar el número y la serie del billete con los resultados oficiales.

Esta revisión es especialmente importante en los premios secos, debido a que tanto el número como la serie forman parte de la identificación del billete ganador.

También es recomendable consultar la imagen oficial del sorteo, donde aparecen los números, las series y los respectivos premios, para realizar una verificación completa.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

¿Cuándo juega la Lotería de Manizales?

La Lotería de Manizales realiza habitualmente sus sorteos los miércoles en horario nocturno. La transmisión suele efectuarse entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m., aunque el horario puede presentar variaciones.

Publicidad

Por esta razón, los participantes pueden estar atentos cada miércoles para conocer los resultados del premio mayor y los diferentes premios secos.

Relacionados

Lotería de Manizales

Resultado de loterías de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad