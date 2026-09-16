Lotería de Manizales, resultados del último sorteo hoy miércoles 16 de septiembre de 2026

La Lotería de Manizales realizó este miércoles 16 de septiembre de 2026 su sorteo número 4973. El premio mayor correspondió al número XXXX, serie XXX, que se convirtió en el billete ganador del principal premio de esta jornada.

Resultados de los premios secos de la Lotería de Manizales

Además del premio mayor, el sorteo de la Lotería de Manizales incluyó diferentes premios secos, con montos que van desde $40 millones hasta $300 millones.

¿Cómo saber si ganó un billete de la Lotería de Manizales?

Para comprobar si un billete resultó ganador en el sorteo de la Lotería de Manizales, se debe comparar el número y la serie del billete con los resultados oficiales.

Esta revisión es especialmente importante en los premios secos, debido a que tanto el número como la serie forman parte de la identificación del billete ganador.



También es recomendable consultar la imagen oficial del sorteo, donde aparecen los números, las series y los respectivos premios, para realizar una verificación completa.

¿Cuándo juega la Lotería de Manizales?

La Lotería de Manizales realiza habitualmente sus sorteos los miércoles en horario nocturno. La transmisión suele efectuarse entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m., aunque el horario puede presentar variaciones.

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Por esta razón, los participantes pueden estar atentos cada miércoles para conocer los resultados del premio mayor y los diferentes premios secos.