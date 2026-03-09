En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Resultados Elecciones 2026
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo
Claudia López
Roy Barreras
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Motor  / Mazda CX-60 MHEV: lujo japonés que se recarga automáticamente durante la conducción

Mazda CX-60 MHEV: lujo japonés que se recarga automáticamente durante la conducción

Mazda CX-60 representa la maestría que ha caracterizado a la marca durante más de 100 años con una una nueva arquitectura centrada en el conductor que ofrece una conducción deportiva apasionante.

Mazda CX-60 MHEV: lujo japonés que se recarga automáticamente durante la conducción
Mazda CX-60 MHEV: lujo japonés que se recarga automáticamente durante la conducción
Mazda
Por: Margarita Bedoya
|
Actualizado: 9 de mar, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad