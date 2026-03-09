Dorado Mañana, resultado del último sorteo hoy, lunes 9 de marzo de 2026

El chance Dorado Mañana se mantiene como uno de los sorteos más consultados por los jugadores en Colombia. Su frecuencia diaria y su atractivo plan de premios lo han convertido en una de las alternativas preferidas para quienes buscan acertar el número ganador y obtener recompensas económicas importantes.



Número ganador de Dorado Mañana hoy

El número ganador del chance Dorado Mañana de este lunes 9 de marzo de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a - todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿Cuánto paga el Dorado Mañana?

El plan de premios del Dorado Mañana varía según la modalidad de la apuesta y la cantidad de cifras acertadas por el jugador. Los pagos oficiales por cada peso apostado son los siguientes:



4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado

4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado

3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado

3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado

2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado

Última cifra (uña): paga 5 veces lo apostado

Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota o serie complementaria, una modificación que aumentó las probabilidades de obtener premios adicionales. Este cambio también ha incrementado el interés de los apostadores frecuentes, consolidando al Dorado Mañana como uno de los juegos de chance más seguidos en el país.



Horario del sorteo Dorado Mañana

El sorteo Dorado Mañana tiene un horario establecido que permite a los jugadores conocer los resultados el mismo día en que realizan su apuesta. La programación es la siguiente:



Lunes a sábado: después de las 11:00 a. m.

Domingos y festivos: no se realiza sorteo

Gracias a este horario fijo, los participantes pueden consultar fácilmente los resultados y verificar si su número fue el ganador.



Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana

Las personas que resulten ganadoras deben acercarse a un punto autorizado para iniciar el proceso de cobro de su premio.

Según la operadora Paga Todo, cuando el valor ganado es igual o superior a $100.000 pesos colombianos, los jugadores deben cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad

Presentar el tiquete original en buen estado y correctamente diligenciado

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía

Cumplir con estas condiciones permite que el proceso de pago se realice de forma rápida y segura, garantizando que los ganadores puedan recibir su dinero sin inconvenientes.