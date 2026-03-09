Esperamos poder frenar la Constituyente: Andrés Forero, del Centro Democrático, sobre mapa en Senado

Tras la conformación del nuevo Senado de la República, compuesto por 102 curules, el senador del Centro Democrático, Andrés Forero, trazó una hoja de ruta para lo que será el control legislativo frente a las propuestas del Gobierno Nacional.

A pesar del avance del Pacto Histórico, que obtuvo 25 curules, Forero confía en que las fuerzas de oposición y sectores independientes lograrán consolidar un bloque mayoritario para impedir reformas radicales



El bloque contra la Constituyente

Para el congresista, la prioridad del próximo periodo legislativo, que inicia el 20 de julio, será bloquear la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente.

“Yo espero que, de entrada, tengamos mayorías para frenar la constituyente en el próximo Congreso si es que el gobierno logra sacar las firmas suficientes”, afirmó Forero, señalando que esto enviaría una “buena señal” a un país que necesita unión y no divisiones.

Según sus cálculos, la suma de sectores como Salvación Nacional, Centro Democrático y Cambio Radical ya garantiza unos 29 senadores. Si a esto se le suman los tres integrantes del partido Mira y sectores del Conservatismo, la cifra podría ascender a 41 votos firmes contra la iniciativa gubernamental.



Incluso, destacó que figuras como JP Hernández, el más votado de su partido, y Jennifer Pedraza, a quien calificó como una “congresista de izquierda muy valiosa”, ya han manifestado su rechazo a la Constituyente.

No obstante, el análisis reconoce una zona de incertidumbre marcada por el pragmatismo político y la burocracia. Durante el debate se advirtió sobre la presencia de los llamados “godos petristas”, refiriéndose a senadores del Partido Conservador que mantienen cercanía con el Ejecutivo. Mientras Forero confía en que “más de la mitad de esos senadores no estarían con la constituyente”, desde la mesa de análisis se estimó que al menos cuatro o cinco de cada diez conservadores podrían estar alineados con el Gobierno.

“Yo creo que ahí dependerá un poquito del tamaño de la mermelada o para un lado o para el otro”, reconoció Forero ante los cuestionamientos sobre cómo el próximo presidente de Colombia podría influir en las mayorías a través de beneficios burocráticos.

A pesar de esto, el senador sostuvo que el Centro Democrático y sus aliados han sido fundamentales para frenar reformas inconvenientes, como la de salud.

Paloma Valencia y el camino al 2026

Forero destacó que los resultados de las recientes consultas dejaron una clara ganadora de cara a las próximas presidenciales.

“Yo sí creo que la gran ganadora del día de ayer es Paloma Valencia, con esos 3 millones de votos ella será la próxima presidente de Colombia”, sentenció, subrayando la necesidad de sanear el relacionamiento entre el Congreso y el Ejecutivo tras lo que calificó como un “cambio para peor” durante el actual gobierno.

Finalmente, Forero concluyó haciendo un llamado a un “acuerdo sobre lo fundamental” con otros partidos políticos para rescatar la institucionalidad, confiando en que el Congreso no se dejará llevar por el juego de dividir al país.

