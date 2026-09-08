Estos serían los colores del iPhone 18 Pro: Apple prepara un cambio importante para este año

A pocas horas de que Apple presente oficialmente su nueva generación de teléfonos, los colores de los iPhone 18 Pro y 18 Pro Max son uno de los últimos detalles que siguen generando filtraciones y versiones contradictorias.

Lo que sí parece tener bastante consenso es el tono que la compañía habría elegido como protagonista de este año: Dark Cherry, o cereza oscuro.

El primer reporte detallado apareció en Macworld, que aseguró haber obtenido información de una fuente de la cadena de suministro directa de Apple. El color sería un "rojo profundo parecido al vino, con matices entre borgoña y púrpura", bastante más oscuro que el icónico naranja cósmico utilizado en los iPhone 17 Pro.

Posteriormente, otras filtraciones provenientes de China y componentes de los nuevos teléfonos reforzaron la existencia de este acabado.



¿Cuáles serían los tres colores?

Las filtraciones más recientes apuntan principalmente a:



Dark Cherry o cereza oscura , el nuevo color protagonista.

, el nuevo color protagonista. Light Blue o Sky Blue , un azul claro similar a tonos que Apple ya ha utilizado en otros productos.

, un azul claro similar a tonos que Apple ya ha utilizado en otros productos. Silver, un acabado plateado más tradicional.



Una fotografía compartida por el conocido filtrador Sonny Dickson, aparentemente de bandejas SIM pertenecientes a los iPhone 18 Pro, detalló precisamente esos tres colores, asegurando que son los únicos acabados que ha encontrado en componentes durante los últimos meses.

Aparecen las bandejas SIM del iPhone 18 Pro con tan solo tres colores https://t.co/WIvqlYvvBi pic.twitter.com/oNeYvdVc6s — Cayme Informatica (@CaymeInfor) September 3, 2026

Por otro lado, el filtrador chino Fixed Focus Digital dice que Apple habría elegido negro en lugar de plateado, dejando la gama en Dark Cherry, Sky Blue y Black. Incluso aseguró no haber encontrado evidencias de una versión plateada destinada al mercado chino.

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Por ahora, Apple no ha confirmado ninguno de estos nombres ni acabados.

Adiós al naranja cósmico

De cumplirse las filtraciones, el cambio sería considerable frente a los iPhone 17 Pro, disponibles en naranja cósmico, azul profundo y plateado.

El naranja, que se convirtió en el color más reconocible de esa generación, desaparecería después de solamente un año y su lugar como acabado distintivo sería ocupado por el cereza oscuro.

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También se llegó a hablar meses atrás de cuatro opciones —cereza oscuro, azul claro, gris oscuro y plateado—, pero las versiones más recientes apuntan nuevamente a una gama de solo tres colores.

¿Y el iPhone plegable?

El esperado primer teléfono plegable de Apple tendría una estrategia bastante más conservadora.

Los reportes y filtraciones apuntan a que el dispositivo, conocido como iPhone Ultra en las filtraciones, estaría disponible únicamente en negro y blanco, al menos durante su primera generación.

En cambio, el iPhone 18 convencional no sería presentado este septiembre, sino que todo parece indicar que Apple habría dividido por primera vez el lanzamiento de la familia y dejaría el modelo estándar para comienzos de 2027.

La espera para despejar definitivamente las dudas será corta. Apple celebrará este 9 de septiembre su evento Surprise and Shine, donde finalmente se conocerá si el cereza oscuro será el nuevo color insignia y, sobre todo, si el clásico plateado sobrevivirá otro año o dará paso al regreso del negro.