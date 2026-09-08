¿Tiene una contraseña segura? Así pueden secuestrar su cuenta sin necesidad de robar su clave

Tener una contraseña larga, diferente para cada servicio y acompañada de una autenticación en dos pasos (2FA) sigue siendo una de las mejores formas de proteger su cuenta. Sin embargo, esto no lo hace inmune a que un delincuente pueda robarle su cuenta sin necesidad de conocer ni la contraseña ni el código de verificación.

Eso es lo que aparece detrás de un incidente que afectó recientemente a algunos usuarios de Claude. Según un análisis de ESET, compañía experta en ciberseguridad, computadores infectados con un tipo de malware conocido como infostealer permitieron a atacantes reutilizar sesiones activas del servicio de inteligencia artificial y consumir créditos sin autorización. Ante esto, la compañía Anthropic decidió reembolsar los cargos que identificó como indebidos.

¿Qué significa que le roben la sesión?

Cuando usted entra a una página, introduce su contraseña y, si tiene 2FA, también confirma un código o una notificación. Después de superar esos controles, el servicio necesita recordar que ya verificó quién es usted para no pedirle la contraseña cada vez que vuelve a entrar al sitio web. Para hacerlo, el navegador guarda pequeños elementos de autenticación, como cookies o tokens de sesión para recordar sus credenciales.

Una forma sencilla de entenderlo es imaginar la entrada a un concierto, donde la contraseña y el 2FA son los controles de seguridad de la entrada. Una vez entra, recibe una manilla que demuestra que ya fue revisado, con ella usted puede entrar y salir sin problema y no tendrá que repetir dichos filtros.



En este caso, el secuestro de sesión consiste en robar esa manilla. Si un malware consigue hacerse con un token que contenía su sesión, un atacante puede hacerle pensar al sitio web que ya ingresó sus credenciales y, por lo tanto, no se las va a pedir.

En el caso de Claude, no se confirmó oficialmente qué elemento concreto fue robado ni el mecanismo exacto utilizado, pero uno de los usuarios que reveló el incidente tenía activada la autenticación de dos factores.

Imagen de referencia Foto: Bing Image Creator

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¿La autenticación en 2 pasos no sirve?

Esta capa extra de seguridad dificulta que alguien pueda entrar únicamente porque consiguió su contraseña, sin embargo, el problema surge cuando su propio computador ya está infectado.

Un infostealer es precisamente un programa malicioso diseñado para buscar información valiosa dentro de su dispositivo, como contraseñas guardadas en su navegador, cookies, credenciales y otros datos personales.

En el caso de Claude, se informó que se identificaron diferentes familias de este tipo de malware en Windows e incluso Mac, y que no había reportes de dispositivos móviles comprometidos.

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Para Mario Micucci, investigador de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica, el caso demuestra que proteger una cuenta no radica simplemente en una contraseña segura. “La seguridad de la propia computadora sigue siendo tan importante como las contraseñas sólidas y la autenticación de dos factores”, señaló.

El especialista recomienda además evitar descargas no oficiales, software pirata y aplicaciones de origen dudoso, mantener los sistemas actualizados y desconfiar de enlaces o archivos sospechosos, pues cualquiera de esas vías puede terminar instalando un programa capaz de robar información del navegador.

Cambiar la contraseña puede no ser suficiente

Si alguien detecta actividad extraña y simplemente cambia su contraseña, pero el virus continúa instalado en el computador, el problema puede repetirse. Una nueva sesión podría volver a ser robada después de iniciar sesión otra vez.

Por eso, la recomendación tanto de Anthropic como ESET es limpiar primero el dispositivo y después proteger nuevamente las cuentas. Entre las posibles soluciones se encuentra:

