Se dispara el robo de credenciales y compromete más de un millón de cuentas digitales

El robo de credenciales ha pasado a ser una de las principales amenazas en el entorno digital. En el año 2025, más de un millón de cuentas estuvieron comprometidas a nivel global, en ataques que buscan obtener información de acceso como usuarios y contraseñas, colocando en riesgo los datos personales y financieros de los usuarios.

Estos ataques no necesitan necesariamente vulnerar sistemas complejos. En muchas ocasiones, los ciberdelincuentes aprovechan las prácticas comunes como el uso de contraseñas repetidas e incluso la falta de verificación en dos pasos. Una vez consiguen los credenciales, logran acceder a múltiples plataformas, desde correos electrónicos hasta servicios bancarios, facilitando fraudes, suplantación de identidad o movimientos no autorizados.

Las principales modalidades utilizadas se logra encontrar el phishing, esta modalidad consiste en el envío de correos electrónicos o mensajes que simulan ser de entidades confiables, como bancos o plataformas digitales, para inducir a la persona a ingresar sus datos. Por otro lado, también se pueden identificar ataques a través de un software malicioso, instalándose en los dispositivos sin que la persona lo note, y filtraciones masivas de bases de datos donde terminan circulando en foros ilegales.

De acuerdo con expertos en ciberseguridad, una de las mayores debilidades sigue siendo el comportamiento del usuario. Empresas como Kaspersky han advertido que una parte significativa de las contraseñas filtradas ya había sido comprometida previamente, lo que evidencia la reutilización de claves como un factor crítico en la exposición de datos.



Existe otro riesgo relevante es que muchas de estas filtraciones no son detectadas de inmediato. En muchos casos, los accesos no autorizados pasan desapercibidos durante semanas o meses, tiempo en el que los ciberdelincuentes pueden recopilar información, realizar transacciones o incluso preparar nuevos ataques a partir de los datos conseguidos.

Ante esta situación, las recomendaciones están centradas en fortalecer los hábitos digitales. Entre las principales medidas se encuentra el uso de contraseñas únicas y robustas, la activación de la autenticación en dos pasos, la verificación de enlaces antes de ingresar su información personal y la actualización constante de los dispositivos. También resulta fundamental monitorear la actividad de las cuentas para poder identificar movimientos sospechosos o inusuales.

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El aumento de este tipo de ataques refleja una tendencia creciente en el cibercrimen, donde el acceso a la información personal se ha convertido en uno de los principales objetivos. La protección de los datos ya no depende únicamente de las plataformas, sino también de las prácticas que adoptan los usuarios en su vida digital diaria.