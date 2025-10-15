Crecen las alertas por cibercrimen en la región: finanzas y robo de identidad principales delitos

Brasil, México y Perú son los países con más ciberataques en la región. Matías Haidbauer, líder de ciberseguridad de IBM para países de habla hispana en América Latina, se refirió ante la posición de Colombia: “No está en el top 5 por volumen, pero no porque se hayan reducido significativamente los ataques, sino porque en los demás países hemos visto un incremento exponencial.”

De acuerdo con la compañía IBM, en Colombia los principales ciberdelitos son los engaños por correo o mensajes y el robo de cuentas o identidades. Los ciberdelincuentes cobran grandes cantidades de dinero a cambio de devolver esta información.

El informe Cost of a Data Breach para Latinoamérica indica que el costo promedio de una filtración bajó 9 % y se ubicó en USD 2,51 millones. La razón principal es la adopción de soluciones de seguridad con IA y automatización.

Ciberseguridad foto: referencia, Lexica.art

“En América Latina, las empresas que usan inteligencia artificial en la práctica de seguridad han reducido su costo en la brecha de datos en más de 900 mil dólares”, afirmó Haidbauer.



A nivel regional, los sectores más atacados fueron finanzas y seguros, seguidos de manufactura, energía y servicios profesionales, empresariales y al consumidor. El impacto más visible fue el robo de credenciales y la extorsión.

Por sector, las pérdidas más altas se observaron en energía, tecnología y comercio minorista.

Haidbauer también se refirió sobre la implementación de IA en empresas colombianas: “Creo que vienen a muy buen pace, sobre todo en la industria financiera. Para uso de modelos, no solo para seguridad en general, sino también en general para soporte a clientes, segmentación de datos y demás. Porque estamos trabajando con muchos en cómo asegurar esos modelos.”