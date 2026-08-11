¿Usa Claude? Sus textos comenzarán a tener una marca de agua invisible: así funcionará

Copiar un texto generado por inteligencia artificial y pegarlo posteriormente en otro documento podría dejar de ser suficiente para ocultar completamente su origen.

La compañía detrás de Claude, Anthropic, anunció que comenzará a incorporar marcas de agua imperceptibles en los textos generados por sus modelos, junto con información digital de procedencia en determinados archivos creados o procesados por su inteligencia artificial.

La medida surge después de que la compañía se adhiriera al Código de Prácticas sobre Transparencia de Contenidos Generados por Inteligencia Artificial de la Unión Europea, creado para facilitar el cumplimiento de las nuevas obligaciones de la Ley de IA del bloque. Cerca de 190 organizaciones se habían adherido al código al finalizar julio, entre ellas Anthropic, OpenAI, Google, Meta, Microsoft y Mistral.

Aunque estas obligaciones provienen de Europa, Anthropic aplicará el sistema a nivel mundial en los modelos compatibles de Claude, sin importar el país desde el que sean utilizados.



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¿Cómo será la marca de agua en los textos de Claude?

A diferencia de como ocurre en una imágen con una marca de agua, el usuario no verá un logo, una palabra o alguna advertencia encima del contenido.

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Anthropic explica que Claude incorporará una marca imperceptible directamente dentro del texto, sin modificar su significado, calidad o legibilidad. La compañía todavía no ha revelado públicamente todos los detalles técnicos sobre el método utilizado.

La característica más llamativa es que esta señal estará integrada en el propio contenido. Esto significa que podrá acompañar al texto cuando sea copiado y pegado en otro lugar e incluso permanecer después de algunas modificaciones.

La marca se incorporará desde el propio modelo y no únicamente desde la página web de Claude. Por esta razón, también podrá aparecer en textos producidos mediante Claude Platform, la API, Claude Code, Claude Cowork y otros productos compatibles. También estará presente cuando determinados modelos sean utilizados a través de servicios en nube como AWS, Google Cloud o Microsoft Foundry.

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¿También se podrán identificar imágenes hechas con Claude?

Para los archivos, Anthropic utilizará un sistema diferente. Cuando Claude genere o procese formatos compatibles como SVG, PNG o JPG, podrá incorporar metadatos de procedencia firmados digitalmente bajo el estándar C2PA, una tecnología diseñada para registrar información sobre el origen y las modificaciones de un archivo.

Esto no debe confundirse con una marca visible sobre una fotografía. La información permanecerá incorporada digitalmente al archivo y podrá servir para comprobar que pasó por Claude y detectar determinadas alteraciones posteriores.

Además, Claude actualmente no funciona como un generador tradicional de fotografías e ilustraciones al estilo de otras herramientas de IA; su aplicación de estas credenciales dependerá del tipo de archivo y de las funciones compatibles.

¿Ya se puede saber si un texto fue escrito por Claude?

Anthropic está desarrollando herramientas para que usuarios y terceros puedan detectar las marcas incorporadas por Claude, pero todavía no ha publicado todos los detalles sobre cómo podrá realizarse esta comprobación. La compañía asegura que dará a conocer documentación técnica próximamente.

Por lo tanto, la nueva función no significa que desde este momento cualquier profesor, empresa o plataforma pueda pegar un texto en una página y comprobar de manera definitiva si fue producido por Claude. Tampoco funcionará como una prueba absoluta o una auditoría autoría y que una marca puede aparecer, por ejemplo, en un documento originalmente escrito por una persona que posteriormente fue corregido, resumido o traducido utilizando Claude.

Inteligencia artificial Foto: ImageFx

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La marca de agua también puede desaparecer

En los textos, la señal puede dejar de ser detectable después de ediciones profundas, paráfrasis, traducciones o cuando el contenido generado se mezcla con otros textos. Los fragmentos demasiado cortos también pueden no contener información suficiente para identificar la marca de forma fiable.

En fotografías y otros archivos ocurre algo similar. Los metadatos pueden desaparecer al cambiar el formato, volver a guardar una imagen o realizar una captura de pantalla.

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Por esta razón, no encontrar una marca de Claude tampoco demostrará que un contenido haya sido creado exclusivamente por una persona, pues esta herramienta se debe tomar como una señal adicional para conocer la procedencia del contenido y no como un detector infalible de inteligencia artificial.

¿Cuándo comenzará Claude a marcar los contenidos?

Los modelos de Claude lanzados en la Unión Europea desde el 2 de agosto de 2026 deberán incorporar estas marcas desde su lanzamiento. Para los modelos anteriores, Anthropic se encuentra trabajando en implementar progresivamente la tecnología. La normativa europea contempla un periodo de transición para los sistemas que ya se encontraban disponibles antes de esa fecha. Las obligaciones de marcado para estos productos deberán cumplirse desde el 2 de diciembre de 2026.

La estrategia de la compañía se suma a un movimiento más amplio dentro de la industria tecnológica para hacer más fácil reconocer cuándo un contenido ha sido generado o modificado con inteligencia artificial, en momentos en los que distinguir una fotografía, un texto o un archivo creado por una persona de uno producido artificialmente resulta cada vez más complejo.