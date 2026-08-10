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Blu Radio  / Tecnología  / ¿Cómo funciona la alerta sísmica en los celulares y por qué llega antes de que suceda?

¿Cómo funciona la alerta sísmica en los celulares y por qué llega antes de que suceda?

Aproximadamente 13 millones de teléfonos recibieron la alerta durante el terremoto este 10 de agosto, una cifra que demuestra el alcance que pueden tener estas herramientas tecnológicas.

Alerta sísmica en celular.jpg
Alerta sísmica en celular - referencia //
Foto: ChatGPT
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de ago, 2026

La alerta sísmica que reciben los celulares no predice los terremotos, como muchos creen en redes sociales, sino que, en realidad, detecta que el movimiento ya comenzó y aprovecha los segundos de diferencia entre la llegada de las primeras ondas sísmicas y aquellas que pueden ser percibidas por las personas para enviar una advertencia.

Camila Domínguez, gerente de Alianzas de Android en Hispanoamérica, explicó en diálogo con La Nube de Blu Radio que Google desarrolló este sistema en conjunto con entidades especializadas y mediante la tecnología incorporada en los dispositivos Android.

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"Los terremotos no se predicen y por eso siempre cuando mandamos la alerta de terremotos decimos, no es que Google esté prediciendo el terremoto, el terremoto ya ocurrió, el problema es que la gente no lo ha sentido. Entonces eso da tiempo a que desde que se mandan las primeras ondas del terremoto, que digamos que son las imperceptibles para el humano, voy a decirlo así, alcance a llegar a los servidores y se puedan mandar las alertas", explicó.

Persona sosteniendo un teléfono inteligente Android que muestra el menú de ajustes en español. En la pantalla se aprecia la sección Seguridad y emergencia con la opción Alertas de terremotos habilitada mediante el interruptor activado.
Vista de la pantalla de configuración en Android para verificar que la opción "Alertas de terremotos" esté activada dentro de la sección de Seguridad y emergencia.

¿Cómo detectan los celulares un terremoto?

El sistema utiliza los sensores de movimiento de los teléfonos Android para identificar señales asociadas a un sismo. Los dispositivos pueden funcionar como una especie de red de detección que recopila información y permite generar una alerta para otros usuarios.

“Los celulares sirven como las redes sismómetros y van alimentando y generando la alerta para los ciudadanos (...) La gente que está mucho más cerca del epicentro pues recibe la alerta con mucho menos tiempo que la que está un poco más lejos”, explicó Domínguez.

El sistema también distingue entre alertas de “acción” y de “atención”, dependiendo del nivel de riesgo estimado para cada zona.

Sismógrafo - Temblor - Sismo - Terremoto. Foto AFP
Sismo.
Foto: AFP

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¿Qué necesita el celular para recibir la alerta?

La alerta de terremotos de Google está disponible para dispositivos Android compatibles y viene activada por defecto. Sin embargo, el teléfono debe tener habilitada la ubicación y contar con conexión a internet, ya sea mediante Wi-Fi o la red móvil.

En el caso de las alertas por terremotos, el sistema depende del software de Android, mientras que otras emergencias, como inundaciones o incendios forestales, pueden involucrar a organismos gubernamentales, operadores y sistemas nacionales de gestión del riesgo.

Según Domínguez, aproximadamente 13 millones de teléfonos recibieron la alerta durante el terremoto este 10 de agosto, una cifra que demuestra el alcance que pueden tener estas herramientas tecnológicas para mejorar la respuesta de la ciudadanía ante una emergencia.

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