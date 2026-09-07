Paso a paso para convertir su foto en los años 80: la nueva moda de Instagram

Las tendencias en redes sociales son algo habitual en el día a día, cada mes sale una diferente a la cual miles de personas se terminan sumando y, ahora, con la inteligencia artificial se ha vuelto habitual crear imágenes con otro sentido o en un formato poco habitual.

Ahora, Instagram se inundó de miles de personas que se están recreando a sí mismas con sus fotos de cómo se verían en los años 80. Una década en donde el cabello largo y crespo, acompañado de ropa ancha y música rock, disco y house eran los protagonistas.

¿Cómo hacer una foto en los años 80?

Hacerlo es muy fácil y necesita de acceso a la IA, específicamente con ChatGPT, para poder lograr esta imagen y poderla subir a sus redes sociales. Una vez adentro deberá seguir los siguientes pasos:



Elegir una foto en donde el rostro se vea con claridad.

en donde el rostro se vea con claridad. Cargar la foto en la conversación con ChatGPT.

en la conversación con ChatGPT. Usar el siguiente prompt : “Transforma esta fotografía para que parezca una imagen tomada a mediados de los años 80. Mantén exactamente la identidad de la persona, sus rasgos faciales, estructura del rostro, tono de piel y características físicas . No cambies su apariencia facial ni la conviertas en otra persona. Cambia únicamente el vestuario, peinado, maquillaje, accesorios y entorno para que correspondan con la estética de esa década”.

: “Transforma esta fotografía para que parezca una imagen tomada a mediados de los años 80. . No cambies su apariencia facial ni la conviertas en otra persona. Cambia únicamente el vestuario, peinado, maquillaje, accesorios y entorno para que correspondan con la estética de esa década”. Esperar que cargue y luego guárdela en su celular.

En caso de que el resultado final no le guste, podrá probar diferentes fotos hasta que la IA dé con la imagen que usted espera ver. Además, usted también podrá agregar detalles de acuerdo con su gusto, sea la ropa o el fondo.

¿Por qué se volvió famosa la foto en los años 80?

En realidad, no hay una razón puntual para que esta tendencia se hiciera viral, pero al ver que muchas personas lo hacen, otras terminan sintiendo la necesidad de sumarse y hacerlo.