¿A qué hora es la presentación del iPhone 18 y dónde verla en vivo desde Colombia?

Faltan pocos días para uno de los eventos tecnológicos más importantes del año. Apple celebrará este miércoles 9 de septiembre su presentación tradicional del mes, en la que se espera conocer la nueva generación de teléfonos de la manzana. Los detalles de lo que será la última generación antes del cumpleaños número 20 ya están filtrados casi en su totalidad, ahora la pregunta es: ¿a qué hora empieza y cómo verlo desde Colombia?

La compañía con sede en Cupertino confirmó oficialmente que el evento comenzará a las 10:00 a. m. hora del Pacífico, lo que corresponde a las 12:00 del mediodía en Colombia. La transmisión será global y gratuita.

El evento de este año es particularmente importante para la compañía, pues los reportes apuntan a que Apple modificará por primera vez en varios años el calendario habitual de lanzamiento de sus teléfonos, dejando los modelos más costosos para septiembre y aplazando parte de la familia hasta 2027.

¿Dónde ver el evento de Apple en Colombia?

Apple permitirá seguir la presentación desde su página oficial, mediante la aplicación Apple TV y también a través de YouTube. Eso significa que podrá verse desde:



Celulares y tabletas , ingresando a YouTube o al sitio de Apple.

, ingresando a YouTube o al sitio de Apple. Computadores , directamente desde el navegador.

, directamente desde el navegador. Televisores inteligentes , mediante YouTube o la aplicación Apple TV+ cuando esté disponible.

, mediante YouTube o la aplicación Apple TV+ cuando esté disponible. Apple TV, iPhone, iPad y Mac, desde la aplicación Apple TV +.

Quienes prefieran YouTube pueden activar previamente la opción “Notificarme” en la transmisión programada para recibir una alerta cuando esté por comenzar.De igual forma, desde la página oficial del evento se puede seleccionar “Agregar al calendario”, de manera que el dispositivo recuerde la cita antes de las 12:00 del mediodía.



No será necesario tener una cuenta de Apple ni contar con un iPhone para seguir la presentación desde el navegador. Esto permite verla también desde dispositivos Android, computadores con Windows o televisores con acceso a YouTube.

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¿Qué presentará Apple?

Apple no ha detallado oficialmente qué productos mostrará y por ahora únicamente ha anunciado su evento bajo el lema Surprise and shine, traducido en su página para Colombia como “Sorpresas listas para brillar”.

Sin embargo, los reportes previos apuntan a que los protagonistas serán los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max. Entre las novedades que se han filtrado para estos equipos aparecen un nuevo procesador A20 fabricado con tecnología de 2 nanómetros, posibles cambios en las cámaras, mejoras de batería y una Dynamic Island de menor tamaño, aunque estos detalles solamente podrán darse por confirmados cuando la compañía los presente.

La otra gran expectativa está alrededor del primer iPhone plegable de Apple, un equipo al que se ha denominado en las filtraciones como iPhone Ultra. De concretarse, sería uno de los cambios de formato más importantes en la historia del teléfono desde la llegada del iPhone original.

Así sería el nuevo iPhone 18 Pro y Pro Ma.x Foto: imagen de referencia creada con IA.

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Un evento con una ausencia importante

Una de las grandes diferencias de este año podría estar precisamente en las ausencias, pues distintos reportes señalan que el iPhone 18 convencional no llegaría en septiembre y sería presentado durante el primer trimestre de 2027, acompañado del iPhone 18e y una nueva generación del iPhone Air.

También se esperan novedades relacionadas con el Apple Watch mientras que los detalles definitivos sobre precios, características, reservas y disponibilidad de los nuevos teléfonos solamente quedarán claros durante la presentación.

Después de meses de rumores, será el momento de confirmar cuáles de esas filtraciones eran correctas y qué sorpresas guardó Apple para una generación que llega justo antes del vigésimo aniversario del iPhone.

