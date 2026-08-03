Así sería el nuevo iPhone plegable: nombre, fecha de presentación y posible precio

Como es costumbre desde hace varios años, la compañía con sede en Cupertino prepara un evento de presentación de sus nuevos teléfonos con septiembre como mes escogido desde 2012. Este año no será la excepción y la fecha tentativa, al igual que el año pasado, es el miércoles 9 de septiembre.

Todos los rumores apuntan a que, además de los esperados iPhone 18, 18 Pro y 18 Pro Max, la joya de la corona de este evento será el nuevo teléfono plegable que se lleva rumoreando hace bastante tiempo y que tendría por nombre iPhone Ultra.

¿Cómo será el nuevo iPhone plegable?

Aunque pareciera que Apple llega muy tarde a esta tendencia, el pasado ha enseñado a sus consumidores que, lejos de subirse a una tendencia por novedad, la compañía cofundada por Steve Jobs espera perfeccionar una tecnología antes de subirse al barco a experimentar sobre la marcha.



Es por eso que su nuevo teléfono tipo libro se ha hecho esperar con respecto a otros competidores directos: Apple quiere eliminar de la ecuación esa “arruga” que se forma en este tipo de dispositivos cuando se doblan a la mitad.

El dispositivo doblado será como cualquier otro teléfono del mercado que cabe en una sola mano y en su bolsillo sin ningún problema. Una vez abierto, tendrá dimensiones similares a una tablet de formato pequeño como un iPad mini pero más delgado.

En cuanto a su pantalla, se estima un panel que roce las 7,6 pulgadas abierto y 5.2 pulgadas cuando esté completamente cerrado. Gracias a este formato de gran tamaño, Apple podrá dotar a este dispositivo con una batería generosa en un teléfono sorprendentemente delgado: más de 5.000 mAh en apenas 4.5 milímetros.

El nuevo iPhone Ultra será el más delgado hasta la fecha 9TO5MAC

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Otra característica que vale la pena mencionar, es que debido a la falta de espacio de este ambicioso modelo, Apple seguramente se verá obligado a eliminar el tan aclamado Face ID y lo reemplazaría con el clásico sensor de huellas Touch ID al costado del equipo.

Vale la pena resaltar que este diseño innovador viene de la mano del nuevo CEO de la compañía John Ternus quien llega a reemplazar a Tim Cook desde el 1 de septiembre después de 15 años.

¿Cuánto costará el iPhone plegable?

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Las cifras que más se repiten entre las filtraciones y los analistas del sector como el portal especializado MacRumors, apuntan a un dispositivo con un precio bastante más alto al que Apple tiene acostumbrados a su audiencia. Debido a la crisis de memorias que enfrenta el sector actualmente, se estima un valor que oscile entre los 2.000 y 2.500 dólares (aproximadamente 6 u 8 millones de pesos sin contar impuestos y demás tarifas que puedan encarecer el teléfono en Colombia).

Habitualmente la compañía de la manzana abre reservas de sus nuevos teléfonos un par de días después de su presentación y una semana después es la salida oficial, así que aplicando la misma tendencia para este caso se puede esperar que el 11 de septiembre se pueda precomprar y esté disponible en tiendas el 18 de ese mismo mes.