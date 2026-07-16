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La primera beta pública de iOS 27: 16 de julio de 2026 - La Nube, programa completo

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 16 de julio de 2026 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de jul, 2026

Estos fueron los temas tratados en el programa completo de La Nube de este jueves, 16 de julio:

  1. El debut del "Referee View" (cámara del árbitro) en el Mundial 2026: Una innovadora perspectiva en primera persona estabilizada con inteligencia artificial de Lenovo que capta la atención del 91% de los espectadores y ayuda a entender las decisiones arbitrales y el funcionamiento del VAR.
  2. Robots autónomos para limpieza industrial en Colombia: La empresa Casa Limpia integró una flota de 65 robots autónomos de origen chino para limpiar centros comerciales y hospitales, previniendo lesiones musculares en sus trabajadores por tareas repetitivas.
  3. El modelo híbrido de empleo en aseo: Un sistema donde los robots asumen las tareas repetitivas y "sucias", lo que permite reubicar al personal humano en roles de servicio al cliente y hospitalidad, dignificando su labor y optimizando los costos tras el alza del 23% del salario mínimo.
  4. La primera beta pública de iOS 27 y Apple Intelligence: Apple abrió las pruebas de su nuevo sistema operativo, el cual incluye funciones avanzadas de IA como la comprensión del contexto personal del usuario, reconocimiento de lo que hay en pantalla y tareas automáticas entre aplicaciones.
  5. Actualización de Fórmula 1 y el regreso de Juan Pablo Montoya: El lanzamiento de la actualización (DLC) para el videojuego oficial de F1 que adapta las nuevas reglas físicas de aerodinámica e incluye a pilotos legendarios históricos, destacando al corredor colombiano.

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