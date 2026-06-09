Así será la nueva Siri de Apple: todas las novedades que dejó el WWDC 2026

Como suele ocurrir cada año, Apple aprovechó el WWDC 2026 para presentar las novedades que llegarán a sus dispositivos. Entre los anuncios más importantes se encuentra una transformación histórica para su asistente virtual. Luego de varios años de promesas y desarrollo, la compañía anunció Siri AI, una versión renovada de Siri impulsada por inteligencia artificial generativa que llegará integrada a iPhone, Mac, iPad, Apple Vision Pro y otros dispositivos del ecosistema.

La apuesta de Apple busca competir de lleno en la carrera de la inteligencia artificial y convertir a Siri en una herramienta mucho más capaz de analizar información personal y ejecutar tareas avanzadas sin perder el contexto. Pero eso no es todo, pues también anunció nuevas versiones de sus sistemas operativos para el resto de dispositivos de la marca.

Apple acaba de anunciar Siri AI en la WWDC 2026



El nuevo asistente “revolucionario” es literalmente Google Gemini disfrazado



> Apple le paga a Google 1000 millones de dolares al año por un modelo Gemini personalizado de 1.2 billones de parametros

> La unica parte de Siri AI… pic.twitter.com/WuOt0Qv5E5 — Jokker (@0xJokker) June 8, 2026

Siri AI: Apple renueva su asistente virtual con inteligencia artificial

La principal novedad anunciada durante el WWDC 2026 es la evolución de Siri, que ofrecerá una experiencia mucho más natural e inteligente.

De acuerdo con Apple, Siri AI podrá entender peticiones formuladas de manera habitual, corregir instrucciones sobre la marcha y hasta mantener conversaciones largas sin perder el hilo de la interacción.

Entre sus nuevas capacidades destacan:

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Buscar información dentro de aplicaciones, correos y calendarios.

Encontrar fotografías mediante descripciones generales.

Recordar direcciones o datos compartidos en Mensajes.

Conectar información entre diferentes aplicaciones.

Personalizar la voz y el tono del asistente.

Adicionalmente, Siri tendrá una apariencia visual integrada en la Isla Dinámica de los iPhone, lo que permitirá una presencia con efectos luminosos y mayores opciones de personalización.

Apple aseguró que la mayor parte del procesamiento se realizará directamente en el dispositivo, mientras que las tareas más exigentes utilizarán Private Cloud Compute, la nube privada de la compañía diseñada para proteger la información personal de los usuarios.

iOS 27: estas son las novedades para los iPhone compatibles

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La marca californiana también reveló una noticia que llenó de ilusión a millones de usuarios: todos los dispositivos que recibieron iOS 26 podrán actualizarse a iOS 27. Sin embargo, existe una importante limitación. Las funciones de Siri AI y Apple Intelligence solo estarán disponibles en:

iPhone 15 Pro.

iPhone 15 Pro Max.

Serie iPhone 16: 16, 16 Pro y 16 Pro Max.

Serie iPhone 17: 17, 17 Pro y 17 Pro Max.

iPhone Air.

iPhone 17e.

Apple además anunció mejoras enfocadas en la estabilidad del sistema y la optimización de la batería, dos de las principales quejas de los usuarios en versiones anteriores.

"Siri AI":

Por la presentación del iOS 27 en el #WWDC26 pic.twitter.com/zX61JYDPpF — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) June 8, 2026

Siri AI llegará a Mac, iPad, Vision Pro y Apple Watch

Así como ocurrió con el auge de la inteligencia artificial, Siri AI será la pieza central de todo el ecosistema de Apple.

En macOS 27 Golden Gate, Siri AI llegará a todos los computadores equipados con procesadores Apple Silicon, es decir, desde el chip M1 en adelante. También estará presente en la MacBook Neo, que incorpora el chip A18 Pro de iPhone. Además, el sistema incluye una expansión de la interfaz Liquid Glass en aplicaciones y elementos gráficos.

iMac con M1, M3 o M4.

MacBook Neo con A18 Pro.

MacBook Air con M1, M2, M3, M4 o M5.

MacBook Pro con M1, M1 Pro, M1 Max, M2, M2 Pro, M2 Max, M3, M3 Pro, M3 Max, M4, M4 Pro, M4 Max, M5, M5 Pro o M5 Max.

Mac mini con M1, M2, M2 Pro, M4 o M4 Pro.

Mac Studio con M1 Max, M1 Ultra, M2 Max, M2 Ultra, M4 Max o M3 Ultra.

Mac Pro con M2 Ultra.

Por su parte, los iPad con procesadores M1 o superiores recibirán herramientas de edición fotográfica impulsadas por inteligencia artificial. Entre ellas se encuentran la expansión automática de imágenes, la corrección de perspectiva y mejoras inteligentes capaces de identificar elementos específicos dentro de una fotografía.

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Las Apple Vision Pro también incorporarán nuevas funciones de Siri AI, soporte para español y una mejor integración con el iPhone.

Ahora bien, hay una mala noticia para los usuarios de habla hispana. Siri AI estará disponible inicialmente solo en inglés y, por ahora, se desconoce cuándo llegará al español. Aunque la compañía cuenta con modelos avanzados compatibles con este idioma, todavía no ha revelado una fecha oficial para su lanzamiento. Además, si bien las versiones beta estarán disponibles antes, la versión definitiva llegará en septiembre, coincidiendo con la presentación de la próxima generación de iPhone.