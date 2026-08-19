¿Qué significa “farmear aura”? Así nació la nueva expresión viral entre los jóvenes en redes

Una nueva expresión se está tomando las conversaciones de las generaciones Z y Alpha, tanto en redes sociales como en espacios cotidianos.

Se trata de “farmear aura”, una frase que nació de la mezcla entre el lenguaje de los videojuegos y los códigos propios de internet, y que hoy es utilizada por jóvenes para describir aquellas acciones que hacen que una persona gane admiración, respeto o protagonismo frente a los demás.

Aunque puede parecer un término difícil de entender para quienes no están familiarizados con la jerga digital, su significado es más sencillo de lo que parece. En pocas palabras, farmear aura significa hacer algo que aumente simbólicamente el “estatus” o el impacto de una persona ante quienes la rodean.

¿De dónde viene la expresión “farmear aura”?

Para entender esta tendencia viral hay que separar sus dos palabras. El término “farmear” viene del inglés farming, una expresión ampliamente utilizada en los videojuegos para referirse a la repetición de determinadas acciones con el objetivo de conseguir recursos, experiencia, dinero virtual o elementos que permitan avanzar dentro de una partida.



La palabra “aura”, en cambio, adquirió un nuevo sentido en las redes sociales. Más allá de su significado tradicional, en el lenguaje de internet comenzó a utilizarse para hablar del carisma, la seguridad, el estilo, la presencia o la capacidad de una persona para generar admiración.

Al juntar ambos conceptos aparece “farmear aura”: una especie de acumulación imaginaria de puntos de popularidad o respeto mediante comportamientos que llaman la atención.

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Una respuesta rápida e ingeniosa, una entrada llamativa, una pose, un baile, un gesto inesperado o incluso mantener la calma en una situación determinada pueden ser interpretados como formas de “ganar aura”.

Las redes sociales convirtieron el aura en un juego

La popularidad del concepto también está relacionada con una dinámica característica de internet: convertir situaciones cotidianas en una especie de competencia.

Por eso, en TikTok y otras plataformas comenzaron a circular las llamadas “batallas para farmear aura”, en las que dos personas buscan impresionar al público mediante movimientos, bailes, gestos, poses o demostraciones de personalidad.

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La lógica es sencilla: quien consigue generar una mayor reacción entre los espectadores, aparentemente, acumula más “aura”.

De esta manera surgió incluso una especie de sistema de puntuación imaginario. Frases como “+10.000 de aura” se emplean para celebrar una acción considerada admirable, divertida o contundente. En el extremo contrario, un momento incómodo puede representar una pérdida de puntos y dar lugar a expresiones como “-5.000 de aura”.

No se trata de una medición real ni de una competencia formal. Es, principalmente, un código humorístico que permite a los usuarios calificar determinadas situaciones dentro de la cultura digital.

¿Qué gestos sirven para “farmear aura”?

El fenómeno no tiene reglas estrictas. Precisamente, parte de su atractivo está en que cualquier comportamiento puede convertirse en una oportunidad para “ganar aura” si consigue llamar la atención.

En los videos aparecen bailes, miradas, movimientos relacionados con el deporte, poses serias y actitudes que proyectan seguridad. También se han incorporado otros memes y referencias reconocibles para los usuarios más jóvenes.

Entre ellos están las denominadas “poses sigma”, asociadas con una personalidad seria, independiente y aparentemente indiferente, además de gestos provenientes del deporte y otros fenómenos virales.

Otro ejemplo es el meme “six seven”, que incluye un movimiento de las manos hacia arriba y hacia abajo y que se popularizó a partir de la canción Doot Doot (6 7) del rapero Skrilla antes de expandirse a contenidos relacionados con el baloncesto y TikTok.

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Una de las particularidades de “farmear aura” es que muchas de las acciones asociadas con el término no tienen un significado específico fuera de internet. Su importancia está en que quienes comparten estos códigos reconocen inmediatamente la referencia.

Así, la expresión funciona como una especie de lenguaje generacional que combina humor, videojuegos, memes, música, deporte y redes sociales. Lo que para algunos puede parecer simplemente una pose o un gesto extraño, para otros representa una forma de participar en una broma colectiva.