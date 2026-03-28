Qué significa 'lore', el nuevo término de moda entre los jóvenes

En los últimos meses, una palabra se ha colado con fuerza en el lenguaje digital de los jóvenes: "lore". Su uso se ha multiplicado en plataformas como TikTok, X e Instagram, donde aparece en comentarios, memes y teorías virales. Pero más allá de ser una simple moda, este término refleja un cambio en la forma en que las nuevas generaciones entienden y construyen las historias.

Aunque suene moderno, el origen de lore es antiguo. Proviene del inglés “lár”, que significa conocimiento o enseñanza, y guarda relación con el folclore, es decir, los saberes transmitidos a lo largo del tiempo. Sin embargo, su significado actual ha evolucionado hacia el ámbito narrativo y digital.



Qué significa realmente “lore” y por qué todos lo usan

En términos simples, el lore es el conjunto de historias, antecedentes y detalles que le dan profundidad a una trama. Es aquello que no siempre se muestra directamente, pero que explica el contexto completo de una historia. Por eso, muchos lo describen como “la historia detrás de la historia”.

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Este concepto permite construir mundos más complejos y creíbles, ya que incorpora elementos como eventos pasados, mitos, reglas internas y motivaciones de los personajes. Gracias al lore, una narrativa deja de ser lineal y se convierte en una experiencia más rica e inmersiva.



Ejemplos de “lore” en películas y sagas famosas

El uso del lore no es nuevo. De hecho, ha sido clave en algunas de las franquicias más exitosas del entretenimiento. Historias como 'El Señor de los Anillos', 'Star Wars' y 'Harry Potter' han construido universos tan detallados que sus seguidores dedican años a analizarlos.

En estos casos, el lore incluye aspectos como:



La historia previa de los personajes

Las reglas del mundo en el que viven

Los conflictos que ocurrieron antes de la trama principal

Las leyendas y mitologías internas

Los eventos que marcaron el rumbo del universo

Todo esto genera un vínculo más fuerte con la audiencia, que no solo consume la historia, sino que la explora y la interpreta.



Lo más interesante es que el lore ya no pertenece únicamente a la literatura, el cine o los videojuegos. En la actualidad, las redes sociales han adoptado este concepto como una forma de crear contenido más atractivo y viral.

Usuarios e influencers han comenzado a construir narrativas propias, muchas veces ficticias o exageradas, sobre su vida cotidiana. A partir de ahí surgen teorías, “hilos” explicativos y debates entre seguidores que amplían ese universo. En otras palabras, cada perfil puede tener su propio lore.