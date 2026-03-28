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Blu Radio  / Sociedad  / ¿Volver a los "teléfonos tontos"? Crece la tendencia a desconectarse de la tecnología

¿Volver a los "teléfonos tontos"? Crece la tendencia a desconectarse de la tecnología

Expertos advierten sobre la saturación digital y el impacto de la hiperconectividad en la vida cotidiana. La desconexión, los vínculos reales y las prácticas simples empiezan a ganar valor en medio de una sociedad cada vez más dependiente de la tecnología.

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