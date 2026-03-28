¿Volver a los "teléfonos tontos"? Crece la tendencia a desconectarse de la tecnología

En medio del auge de las redes sociales y la hiperconectividad, comienza a tomar fuerza una tendencia que invita a frenar, desconectarse y volver a lo esencial. Así lo explicó Germán Díaz Urrutia, sociólogo y académico de la Universidad Alberto Hurtado de Chile, en En Blu Jeans de Blu Radio, quien analizó este fenómeno creciente en la sociedad actual.

"Antiguamente la información era un valor, hoy en día la información nos satura y por lo tanto la desconexión pasa a ser un valor fundamental y por eso esto de los teléfonos que tú señalas, que son los teléfonos tontos que no te permiten estar hiperconectados todo el día, ser un lujo y se empieza a valorizar justamente eh la desconexión, la simpleza y se vuelven a integrar prácticas simples y que ahora vienen con un nombre particular en el fondo", afirmó Díaz, al señalar que cada vez más personas buscan alejarse del uso constante de dispositivos y redes sociales.

El experto explicó que la vida digital ha desdibujado los límites entre lo público y lo privado, generando una presión constante por mostrarse ante los demás. "Estamos permanentemente en una performance, como se dice, actuando un personaje para impactar, para tener like, para vivir en esta sociedad del rendimiento", dijo.

En ese contexto, prácticas como desconectarse del celular, compartir sin pantallas o retomar actividades manuales están cobrando relevancia. Según Díaz, "No se trata de regresar al pasado, sino de recuperar lo esencial. No es tanto como regresarse a como era antes, sino regresar a lo esencial. Entonces, cuánto bien nos hace poder volver justamente a esos espacios de desconexión donde nos podemos conectar con nosotros mismos, con la naturaleza, con los vínculos más cercanos", agregó.



Foto: Freepik

Incluso, fenómenos como el de los llamados “exfluencers”, personas que abandonan las redes sociales pese a tener millones de seguidores, reflejan este cambio de mentalidad.

"De hecho, dice la historia un poquitito allí que la gente con millones de seguidores ha decidido cerrar cuentas y decir, 'No quiero vivir más para los demás.' Ese es un poco el mensaje al final de todo eso, ¿no?, que hemos estado viviendo para los demás y nos hemos olvidado de nosotros mismos", explicó.

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Sin embargo, el sociólogo aclaró que no se trata de eliminar la tecnología, sino de encontrar un equilibrio. "Ya no nos vamos a salir del sistema. La tecnología en sí puede ser una herramienta muy importante para conectarnos, pero también tiene esta otra cara que nos está volviendo personas mucho más neuróticas, más apuradas", advirtió.

Por eso, insistió en la necesidad de recuperar la atención en lo cotidiano. "Mientras está, por ejemplo, almorzando, no ver la pantalla, simplemente estar presente y poder disfrutar el almuerzo", señaló.

Finalmente, Díaz concluyó que el reto está en construir un modelo híbrido que combine lo digital con lo humano. "Vamos a tener que volver a hacernos esa pregunta que es lo propiamente humano, porque o si no vamos a estar arrasados por la inteligencia y por la inteligencia artificial que cada vez está más desarrollada", puntualizó.

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Escuche la entrevista completa aquí: