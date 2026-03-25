Adicción a redes sociales: 25 de marzo de 2026 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados y analizados en el programa completo de La Nube de este miércoles, 25 de marzo:



Un jurado declara culpable a Meta y YouTube por fomentar la adicción a redes sociales en menores de edad.

por fomentar la adicción a redes sociales en menores de edad. Ya se están presentando casos de depresión postjuegos, que es el estado emocional que presenta la persona después de terminar un videojuego. Así lo evidenciaron investigadores de una universidad de Varsovia, Polonia.

que es el estado emocional que presenta la persona después de terminar un videojuego. Así lo evidenciaron investigadores de una universidad de Varsovia, Polonia. Fernando Silvestre, regional managing y director EPAM NEORIS NoLA, habló sobre el retail inteligente y cómo entender las emociones del consumidos al momento de comprar.