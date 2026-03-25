Adicción a redes sociales: 25 de marzo de 2026 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados y analizados en el programa completo de La Nube de este miércoles, 25 de marzo:
- Un jurado declara culpable a Meta y YouTube por fomentar la adicción a redes sociales en menores de edad.
- Ya se están presentando casos de depresión postjuegos, que es el estado emocional que presenta la persona después de terminar un videojuego. Así lo evidenciaron investigadores de una universidad de Varsovia, Polonia.
- Fernando Silvestre, regional managing y director EPAM NEORIS NoLA, habló sobre el retail inteligente y cómo entender las emociones del consumidos al momento de comprar.