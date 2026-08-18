¿Cómo fue la semana en la que murió la princesa Diana?

La muerte de la princesa Diana, ocurrida en agosto de 1997, marcó uno de los episodios más dolorosos y recordados de la historia reciente de la familia real británica.

Casi tres décadas después de aquella tragedia, su hermano, Charles Spencer, se prepara para contar desde una perspectiva personal cómo fueron los días que rodearon la pérdida de Diana de Gales y cómo vivió junto a ella los acontecimientos que marcaron sus vidas.

El relato llegará con 'El canto del cisne. Diana, mi hermana', libro que Penguin Random House publicará mundialmente el 22 de septiembre de 2026. En español se tiene prevista la publicación para el 23 de septiembre en España y América Latina. La obra será traducida a 12 lenguas y tendrá publicaciones simultáneas en distintos países.

Charles Spencer ya había hablado públicamente de su hermana durante el funeral celebrado en septiembre de 1997 en la abadía de Westminster. Allí pronunció un panegírico que se convirtió en uno de los discursos más recordados del siglo XX. Ahora, casi 30 años después, el conde Spencer aborda por primera vez de manera abierta y extensa la vida de Diana desde la mirada de un hermano y reconstruye también la trágica semana de su muerte.



El propósito, añadió, es “contar la verdad sobre Diana desde la perspectiva de un hermano”, con una mirada positiva similar a la que intentó transmitir durante el funeral. Para Spencer, el libro busca además acercar a las nuevas generaciones a la personalidad de Diana: una mujer que describe como llena de “vitalidad, amor, carisma e inseguridades”, que vivió con una intensidad extraordinaria y cuya vida terminó demasiado pronto.

La obra también pretende mostrar una faceta íntima de Diana que, de acuerdo con su editor, solo podía ser narrada desde la cercanía de su hermano.

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No es el primer libro del hermano de Diana

Charles Spencer, noveno conde Spencer, es escritor, historiador, conferenciante, periodista y presentador. Fue corresponsal de NBC News entre 1986 y 1995 y ha publicado nueve libros, entre ellos A Very Private School, sus primeras memorias, que alcanzaron el primer lugar de la lista de más vendidos del Sunday Times.