Hamilton, Gustavo Puerta y Kapo, en la lista 30 Under que están transformando el país

Hamilton, el AfroRockStar; el futbolista Gustavo Puerta y el cantante Kapo fueron seleccionados por Forbes Colombia para integrar la edición 2026 de 30 Under 30, el listado que reconoce a jóvenes que están generando impacto y transformando diferentes sectores del país.

El reconocimiento representa un nuevo hito para Hamilton, artista cartagenero de 26 años, quien además protagoniza la portada de esta edición junto a Valentina Agudelo, Santiago Acevedo y Gustavo Puerta, jóvenes destacados en áreas como el impacto social, los negocios y el deporte.

Una generación que redefine el futuro

Para escoger a los integrantes de 30 Under 30 2026, Forbes Colombia combinó investigación periodística, análisis de datos y evaluación de expertos de distintas industrias. Los candidatos fueron analizados teniendo en cuenta criterios como impacto, crecimiento, innovación, creatividad, liderazgo y capacidad de ejecución.

Durante más de una década, esta selección se ha consolidado como un referente para identificar a los jóvenes que, desde sus respectivas disciplinas, están redefiniendo el futuro y proyectando el talento colombiano.



Hamilton // Foto: suministrada

Hamilton: de Cartagena a los escenarios internacionales

Desde Cartagena, Hamilton ha construido una propuesta artística alrededor de los sonidos afrocaribeños, con una identidad que le ha permitido conectar con nuevas audiencias dentro y fuera de Colombia. Su inclusión en Forbes llega en uno de los momentos más importantes de su carrera y reafirma el crecimiento de una propuesta que busca llevar la identidad del Caribe a escenarios internacionales.

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Kapo, una de las nuevas voces de la música colombiana

Otro de los nombres destacados es Kapo, cantante y compositor colombiano que atraviesa un momento de expansión internacional. El artista recibió la noticia mientras continúa con su gira Afro Rosa en México, donde durante agosto recorre diferentes ciudades.

Nacido como Juan David Loaiza Sepúlveda en Zaragoza, Antioquia, y criado en El Cabuyal, cerca de Cali, Kapo irrumpió en la escena urbana latina con canciones como Ohnana y Uwaie. Con Ohnana alcanzó el primer lugar del Billboard Latin Rhythm Airplay, superó los 22 millones de oyentes mensuales en Spotify y obtuvo certificaciones de platino de la RIAA en Estados Unidos y cuádruple platino en España.

Su presencia en 30 Under 30 2026 confirma el alcance que ha adquirido como una de las voces representativas del afrobeat y el reguetón colombiano.

Foto: suministrada

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Gustavo Puerta y el talento deportivo

La lista también reconoce a Gustavo Puerta, futbolista colombiano que integra esta generación de jóvenes destacados por su liderazgo y proyección en el deporte. Su aparición junto a Hamilton y Kapo evidencia la diversidad de campos desde los cuales nuevos talentos colombianos están construyendo referentes y proyectando al país internacionalmente.

Así, Hamilton, Gustavo Puerta y Kapo hacen parte de una generación que, desde la música, el deporte y la cultura, demuestra que el talento colombiano continúa ampliando sus fronteras.