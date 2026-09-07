Si piensa comprar GTA 6, PlayStation advierte cambio en la tienda de Colombia

El 19 de noviembre de 2026 terminará la espera de 13 años para miles de personas, cuando, finalmente, salga el GTA 6 en diferentes plataformas. Sin embargo, muchos esperarán a la fecha de lanzamiento para adquirir este popular videojuego y ya Play Station alertó un cambio que se dará en la tienda a inicios de octubre.

A través de correo, la compañía les ha comentado a sus usuarios que desde el 8 de octubre la tienda cambiará a la moneda local en toda Latinoamérica. Pero puntualmente para Colombia informaron que el dólar quedará trazado de una manera, la cual afectaría a los que busquen comprar el juego de Rockstar.

¿Suben o bajan los juegos en el PlayStation 5?

Lo cierto es que, al cambiar a la moneda local, los precios de los videojuegos cambiarán. Por ejemplo, en este momento el juego de Rockstar en preventa se encuentra por encima de los 300.000 pesos, esto porque actualmente el dólar se encuentra en $3.100

“Las tarjetas de regalo de PlayStation existentes en dólares estadounidenses seguirán siendo válidas. Si canjeas una tarjeta después del mantenimiento, su valor se convertirá a tu moneda local utilizando el mismo tipo de cambio aplicado al saldo del monedero”, explicaron.



Pero las suscripciones tampoco sufrirán grandes cambios, sino serán detalles mínimos acordes a la moneda local, en este caso en el peso colombiano para que esto no afecte a los usuarios. Además, la tasa fijada por Play será de $4.000 en Colombia.

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¿Qué novedades hay en el GTA 6?

Una de las mayores prioridades que han tenido los usuarios es que se sienta una ciudad viva, algo que en estos se alcanza a percibir. Los NPCs parecen tener vida propia y sus problemas, de cierta forma, terminan cerca de los protagonistas para darle mayor dinamismo al modo historia en comparación con el GTA 5, que solo tenía desarrollo propio en las misiones, más no en el mundo abierto.

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Los controles son los mismos a los del Red Dead Redemption 2, usando mecánicas rápidas en pantallas de carga y así darle al usuario mejor amplitud al modo historia, además que robar carros no será tan fácil: ahora se necesita mejor la especialidad o cambiarse hasta de ropa para poder escapar de los policías.

El menú de armas es más amplio y realista, al igual que los personajes pueden ser mucho más configurados, desde su ropa hasta los accesorios que usan, haciendo que le den sentido a los momentos que atraviesan por la historia.