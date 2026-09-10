AirPods 5 y nuevos Apple Watch_ las otras grandes novedades que dejó el evento de Apple.

Los iPhone 18 Pro, Pro Max y el nuevo plegable bautizado como Duo fueron los grandes protagonistas del evento de Apple del 9 de septiembre, pero no llegaron solos. La compañía también renovó dos de sus categorías más importantes con los AirPods 5, Apple Watch Series 12 y Apple Watch Ultra 4.

Buena parte de las novedades comparten a la inteligencia artificial como elemento en común, y es que para nadie es un secreto que la compañía quiere llevarla más allá de sus teléfonos y utilizarla para escuchar el entorno, interpretar información de salud y asistir al usuario sin necesidad de sacar el iPhone del bolsillo.

AirPods 5 con mejor cancelación y traducción en vivo

Los AirPods 5 mantienen el tradicional diseño abierto, sin almohadillas de silicona, pero incorporan una nueva arquitectura acústica y una versión mejorada de la Cancelación Activa de Ruido.

Durante el evento, se aseguró que pueden eliminar hasta 50 % más ruido externo que la generación anterior, además de incluir Ecualización Adaptativa y un modo Ambiente que busca mantener más naturales los sonidos del exterior.



También ganan acceso a Siri AI sin utilizar las manos y a Traducción en Vivo, una función que permite escuchar en los audífonos una traducción de lo que otra persona está diciendo cuando se utilizan junto con un iPhone compatible.

Otra novedad son los gestos con la cabeza para responder a Siri y una mayor resistencia al polvo, sudor y agua.

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Habrá dos versiones. El modelo base partirá de US$129, mientras la versión con estuche de carga inalámbrica, mayor autonomía y control de volumen directamente desde el auricular costará US$149.

Foto: Apple.

Apple Watch Series 12 se concentra en la salud

El Apple Watch Series 12 estrena el chip S11 y un nuevo sistema de sensores que aumenta la frecuencia con la que mide el ritmo cardiaco y la variabilidad de la frecuencia cardiaca o VFC, un indicador utilizado para analizar recuperación, estrés y esfuerzo físico. Esos datos alimentarán una nueva puntuación de disposición, pensada para indicarle al usuario qué tan preparado está su cuerpo para entrenar o afrontar actividad física durante el día.

Apple también prepara una renovación de la aplicación Salud en el iPhone. Entre las novedades llegará una sección llamada Longevity, acompañada por Health Age, que comparará distintas métricas del usuario con las esperadas para su edad.

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Apple Watch Ultra 4 gana autonomía

El reloj más orientado a deportes y aventura también recibió renovación, también utiliza el mismo chip S11 y el nuevo sistema de medición de salud del Series 12, incluyendo la puntuación de disposición.

La principal diferencia aparece en autonomía y deportes al aire libre, ya que se espera hasta 45 horas de seguimiento continuo de entrenamientos en exteriores, además de mejoras en precisión GPS.

Apple watch ultra 4 y Series 12. Foto: Apple

Audio Intelligence quiere que el reloj recuerde por usted

Una de las funciones más curiosas del evento fue Audio Intelligence, disponible en el Apple Watch Series 12 y Ultra 4. Este nuevo sistema incluye Live Rewind, que permite pulsar dos veces la Digital Crown y recuperar en texto los últimos 15 segundos de una conversación en la vida real. También llegará Siri Recap, capaz de generar posteriormente un resumen con los puntos principales de una conversación.

Otra función, Sound Recognition, puede reconocer sonidos como alarmas, sirenas, timbres o el llanto de un bebé y alertar al usuario, algo especialmente pensado para personas sordas o con dificultades auditivas.

La compañía asegura que estas herramientas no crean ni almacenan grabaciones de audio, pues el sonido se procesa dentro de un área aislada del chip S11 y se elimina inmediatamente después. Por su parte, Live Rewind además reproduce un sonido y muestra una indicación visual cuando está siendo utilizado para que las personas a su alrededor sepan que está usando la función.

Live Rewind y Siri Recap llegarán inicialmente como beta a finales de 2026 inicialmente en inglés.

¿Cuánto costarán en Colombia los nuevos AirPods y Apple Watch?

Los nuevos dispositivos ya tienen precios definidos para el mercado colombiano, el Apple Watch Series 12 partirá de $1.789.000, mientras que el Apple Watch Ultra 4 llegará desde $3.799.000.

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En el caso de los audífonos, los AirPods 5 estándar costarán $599.000, mientras que la versión de AirPods 5 con carga inalámbrica tendrá un precio de $689.000.

Con estos valores, Apple mantiene una diferencia clara entre sus líneas de entrada y los modelos más completos, especialmente en relojes, donde el Ultra 4 vuelve a posicionarse como la opción más costosa de la gama.