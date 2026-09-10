En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Un mes del terremoto
Juliana Guerrero
Porte de armas
Marco Rubio

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Tecnología  / Anthropic frustró posibles complots que usaban su IA para investigar armas biológicas

Anthropic frustró posibles complots que usaban su IA para investigar armas biológicas

La compañía aseguró haber detectado usos de inteligencia artificial que encendieron alertas por su posible peligrosidad.

¿Usa Claude? Sus textos comenzarán a tener una marca de agua invisible: así funcionará
La compañía creadora de Claude aseguró que ha reforzado sus sistemas para detectar y bloquear usos potencialmente peligrosos de su IA.
Crédito: imagen generada con ChatGPT.
Por: EFE
|
Actualizado: 10 de sept, 2026

La empresa de inteligencia artificial Anthropic afirmó este jueves que ha frustrado varios posibles complots en los que se utilizaron sus modelos de IA para realizar investigaciones que podrían haber contribuido al desarrollo de armas biológicas.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

La compañía indicó en un informe que detectó y bloqueó estos usos indebidos durante este año, aunque no pudo determinar si los estudios tenían fines legítimos o maliciosos, por lo que optó por bloquearlos ante el riesgo de que sus modelos pudieran contribuir al desarrollo de patógenos peligrosos.

Últimas noticias

AirPods 5 y nuevos Apple Watch_ las otras grandes novedades que dejó el evento de Apple.
Tecnología

AirPods 5 y nuevos Apple Watch: las otras grandes novedades que dejó el evento de Apple

iPhone 18 Pro Max vs. Galaxy S26 Ultra: en qué se diferencian los dos gigantes de 2026.jpg
Tecnología

iPhone 18 Pro Max vs. Galaxy S26 Ultra: ¿en qué se diferencian los dos gigantes de 2026?

"Si bien las evaluaciones son útiles porque proporcionan evidencia de capacidad, no pueden demostrar concretamente que dicha capacidad se utilizaría alguna vez para desarrollar armas biológicas en el mundo real", explicó la empresa en el documento.

Hasta el momento, la corporación californiana negó que tuviera constancia de que alguna empresa privada haya compartido públicamente "evidencia del posible mal uso de sus plataformas para el desarrollo de armas biológicas".

Anthropic incluyó además en otro comunicado una extensa lista de caso detectados en los últimos ocho meses en los que se habían usado sus modelos de IA de manera indebida, incluido el chatbot Claude, en China, Rusia y Yemen.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Este informe surge entre crecientes preocupaciones de expertos en el sector tecnológico por el uso dual de la IA, ya que los modelos capaces de ayudar en investigaciones biológicas también pueden servir para actividades peligrosas, y también de voces que alertan de los peligros derivados de la creciente autonomía de estos modelos.

Publicidad

La empresa tecnológica aseguró haber desarrollado sistemas de detección para identificar y bloquear los usos que puedan suponer un riesgo en sus modelos de IA.

Relacionados

Inteligencia Artificial

Chatbots

Publicidad

Publicidad

Publicidad