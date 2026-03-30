Galaxy S26: la revolucionaria serie que reinventa las reglas de la IA en los smartphones

La línea incluye los modelos Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra, y representa la tercera generación de teléfonos de la compañía diseñada alrededor de su ecosistema de Galaxy AI.

El enfoque principal de esta serie consiste en que la tecnología funcione en segundo plano, automatizando procesos y anticipando necesidades del usuario. En lugar de requerir múltiples acciones o configuraciones, el sistema está pensado para ofrecer resultados de forma más directa y ágil.

Un sistema de cámara enfocado en video y estabilidad

Uno de los aspectos más destacados de la serie es el sistema de cámaras, que continúa siendo uno de los pilares de los dispositivos Galaxy. En el Galaxy S26 Ultra, las mejoras se enfocan especialmente en el rendimiento de video y en condiciones de poca luz.



La función Nightography Video mejora la captura nocturna al permitir que más luz llegue al sensor, lo que se traduce en videos más claros y con mayor nivel de detalle incluso en escenarios con iluminación limitada. Esta optimización se combina con avances en el procesamiento de imagen mediante inteligencia artificial, que ayudan a preservar colores, textura y contraste en escenas complejas.

Otro elemento que cobra relevancia es la super estabilización de video, que incluye una nueva opción de bloqueo horizontal para mantener el encuadre más estable durante la grabación en movimiento. Este tipo de funciones responde a una tendencia creciente en redes sociales, donde los usuarios buscan resultados similares a los de un estabilizador profesional directamente desde el teléfono.

El zoom también recibe mejoras en resolución, lo que permite capturar objetos o escenas a distancia con mayor claridad. A esto se suma un sistema de procesamiento de imagen basado en inteligencia artificial que optimiza tanto las cámaras traseras como las frontales, ofreciendo tonos de piel más naturales y mayor detalle en diferentes condiciones de iluminación.

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IA que sugiere acciones en el momento adecuado

Más allá del hardware, el cambio más significativo en la serie Galaxy S26 se encuentra en la forma en que la inteligencia artificial interactúa con el usuario.

La función Now Nudge actúa como un asistente contextual que ofrece sugerencias basadas en la situación o actividad del usuario. Por ejemplo, si alguien solicita fotos recientes en un mensaje, el sistema puede identificar automáticamente las imágenes tomadas recientemente y sugerirlas para compartir.

Este tipo de recomendaciones buscan reducir la fricción entre la intención del usuario y la acción final, un concepto que Samsung ha definido como una inteligencia artificial “proactiva y adaptativa”.

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Interacción entre aplicaciones con Cross App 2.0

Otra de las novedades clave es Cross App 2.0, una función que permite a la inteligencia artificial gestionar tareas que involucran varias aplicaciones al mismo tiempo.

En lugar de abrir manualmente diferentes apps y completar cada paso, el sistema puede ejecutar procesos en segundo plano mediante comandos simples. Un ejemplo práctico es solicitar un servicio de transporte: el usuario puede pedir al asistente que reserve un viaje y el sistema se encarga de interactuar con la aplicación correspondiente para completar la solicitud.

Este enfoque apunta a transformar el teléfono en un agente digital capaz de gestionar múltiples tareas, lo que podría cambiar la manera en que las personas interactúan con las aplicaciones móviles.



Rendimiento y privacidad como base del sistema

Para soportar estas capacidades, la serie Galaxy S26 incorpora un procesador personalizado que mejora el rendimiento de CPU, GPU y NPU, optimizando especialmente las funciones de inteligencia artificial que se ejecutan de forma constante.

En el caso del Galaxy S26 Ultra, el dispositivo también introduce una Privacy Display integrada, una tecnología diseñada para limitar la visibilidad de la pantalla desde ángulos laterales y reforzar la protección de la información personal.

Con estas características, Samsung busca posicionar a la serie Galaxy S26 como una plataforma móvil en la que la inteligencia artificial, el rendimiento y la seguridad trabajen de manera integrada para ofrecer una experiencia más intuitiva y eficiente en el uso diario.