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Blu Radio  / Tecnología  / Galaxy S26: la revolucionaria serie que reinventa las reglas de la IA en los smartphones

Galaxy S26: la revolucionaria serie que reinventa las reglas de la IA en los smartphones

Samsung presentó esta generación de smartphones que integra más profundamente inteligencia artificial para simplificar tareas y reducir la cantidad de pasos que los usuarios realizan en sus celulares.

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