Uno de los videojuegos más queridos de la historia vuelve completamente renovado a Switch 2

Casi tres décadas después de su estreno original, 'The Legend of Zelda: Ocarina of Time' volverá completamente reconstruido para Nintendo Switch 2. La compañía aprovechó la celebración por los 40 años de la saga para mostrar el primer gameplay amplio de su remake y confirmar definitivamente su fecha de lanzamiento.

La compañía japonesa ya había revelado el regreso de este clásico de los videojuegos durante un Nintendo Direct celebrado en junio, aunque en ese momento apenas mostró un muy breve adelanto. La presentación del 8 de septiembre permitió conocer finalmente cómo cambiará la aventura de Link y qué elementos nuevos tendrá frente al juego de Nintendo 64.

Mucho más que mejores gráficos

Durante la demostración del martes, el productor de la saga Eiji Aonuma aseguró que todo el apartado visual fue rehecho, desde los escenarios hasta las texturas de los materiales. También, confirmó que habrá tiempos de carga más rápidos, animaciones más fluidas y una banda sonora interpretada con arreglos orquestales.

Uno de los cambios más notorios estará en los personajes, lo que se evidenció al dar un breve vistazo a las cinemáticas las cuales tendrán voces completas y diálogos ampliados, algo que diferencia considerablemente esta versión del título lanzado en 1998.



También se modernizaron los controles, ya que ahora la cámara podrá manejarse libremente con el joystick derecho —función que no era posible en 1998 debido a limitaciones de la época—. Además, Link tendrá nuevas acciones directas mediante botones dedicados. Por ejemplo, la compañía nipona remarcó una función aparentemente sencilla, pero inexistente en el original, saltar cuando el jugador quiera.

Otra novedad recibe el nombre de Hilos del tiempo (Threads of Time). Esta herramienta permitirá revisar el progreso de la historia y consultar cuál debería ser el siguiente objetivo, una ayuda pensada especialmente para jugadores que lleguen por primera vez a esta entrega o que regresen después de varios días sin jugar.

Publicidad

Sin duda el objeto más icónico de este videojuego es la ocarina, la cual también tendrá una forma distinta de utilizarse. Además de introducir las melodías mediante los controles tradicionales, será posible tararearlas para que el juego las reconozca, según mostró el productor de la saga durante la presentación.

Échale un ojo al nuevo tráiler de The Legend of #Zelda: Ocarina of Time. La aventura comienza el 5 de noviembre, solo en #NintendoSwitch2. pic.twitter.com/WBcxnJLqiF — Nintendo España (@NintendoES) September 8, 2026

¿Por qué Ocarina of Time es tan importante?

El título original llegó a Nintendo 64 en noviembre de 1998 y marcó un punto de quiebre para la franquicia al convertirse en el primer The Legend of Zelda desarrollado completamente en tres dimensiones.

Además, su lanzamiento rompió récords de reservas para la época y muchas de las ideas implementadas en cuanto a exploración, combates y rompecabezas en entornos tridimensionales terminaron convirtiéndose en referencias para otros videjouegos, incluso en la actualidad.

Publicidad

¿Cuándo saldrá Ocarina of Time para Switch 2 y cuánto costará?

El remake forma parte de la celebración de la saga por sus 40 años. Para acompañar el lanzamiento, Nintendo también prepara una Switch 2 edición especial por el aniversario de The Legend of Zelda que no incluirá el juego, pero estará disponible desde el 29 de octubre, con controles y otros accesorios conmemorativos.

La compañía confirmó además una gira de conciertos dedicada a la música de la franquicia y reiteró que la película live action llegará a los cines el 30 de abril de 2027.

En cuanto a la fecha escogida para el lanzamiento de este remake, hay una curiosidad, Ocarina of Time llegará el 5 de noviembre, apenas dos semanas antes de GTA VI, programado para el 19 del mismo mes. Mientras varios lanzamientos han evitado acercarse al esperado juego de Rockstar, Nintendo decidió colocar uno de sus lanzamientos más importantes del año directamente en esa ventana.