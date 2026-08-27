Netflix muestra gameplay del GTA 6: estas son las novedades que trae Rockstar

El 19 de noviembre terminará la espera de millones de personas para disfrutar del nuevo Grand Theft Auto (GTA 6), luego de 13 años de espera por este título y, este miércoles, 26 de agosto, Netflix y Rockstar Games presentaron el tráiler más largo hasta el momento -26 minutos- en donde mostraron todas las novedades que traerá este videojuego.

El adelanto más extenso del GTA 6 que presentó Netflix

En una duración de 26 minutos, Rockstar Games presentó un gameplay completo del título y una misión en donde se puede ver la mecánica del juego, sus gráficos, diálogo y movimientos de acción en una frenética balacera entre bandas y policías en una redada para capturar a un capo de la droga.

Lucía Caminos y Jason Duval, inspirados en la clásica pareja de atracadores Bonnie y Clyde, muestran en este adelanto una importante conexión entre ambos y son cómplices perfectos a la hora de trabajar para robar; ella miente y él se encarga del trabajo pesado para llevarse los dólares que buscan en cada golpe que dan en Vice City (inspirada en Miami).

Otro detalle es que los hispanohablantes serán protagonistas. En los 26 minutos se logra escuchar acentos mexicanos, puertorriqueños, cubanos, colombianos, venezolanos, entre otros, fiel al hecho que la ciudad se inspira a Miami, la capital de Florida que en la vida real se encuentra llena de latinos.



GTA 6 // Foto: Rockstar Games

¿Qué novedades hay en el gameplay?

Una de las mayores prioridades que han tenido los usuarios es que se sienta una ciudad viva, algo que en estos se alcanza a percibir. Los NPCs parecen tener vida propia y sus problemas, de cierta forma, terminan cerca de los protagonistas para darle mayor dinamismo al modo historia en comparación con el GTA 5, que solo tenía desarrollo propio en las misiones, más no en el mundo abierto.

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Los controles son los mismos a los del Red Dead Redemption 2, usando mecánicas rápidas en pantallas de carga y así darle al usuario mejor amplitud al modo historia, además que robar carros no será tan fácil: ahora se necesita mejor la especialidad o cambiarse hasta de ropa para poder escapar de los policías.

El menú de armas es más amplío y realista, al igual que los personajes pueden ser mucho más configurados, desde su ropa hasta los accesorios que usan, haciendo que le den sentido a los momentos que atraviesan por la historia.

¿Cuándo sale y cuánto costará el GTA 6?

La fecha de estreno mundial se encuentra prevista para el 19 de noviembre y estará disponible para el PlayStation 5 y Xbox Series S/X, que, actualmente, tiene un precio sobre los 70 y 100 dólares, que su precio variará de acuerdo a la región en donde se adquiera el título.