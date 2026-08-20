PlayStation cobrará en pesos en Latinoamérica, ¿los juegos serán más baratos?

Después de años mostrando su catálogo en dólares, PlayStation comenzó este 20 de agosto a utilizar monedas locales en algunos países de Latinoamérica.

La primera etapa incluye a México, Honduras y Nicaragua, donde la tienda digital pasa a cobrar respectivamente en pesos mexicanos, lempiras y córdobas. Sony confirmó que posteriormente anunciará nuevos países que harán parte de la migración, por lo que esta medida puede llegar próximamente a Colombia.

El cambio busca que los jugadores puedan conocer desde la propia tienda cuánto pagarán en su moneda, sin depender de la tasa de conversión aplicada posteriormente por su banco.

Sin embargo, durante las semanas previas surgió preocupación entre usuarios mexicanos por una tasa publicada por Sony de 20,50 pesos mexicanos por cada dólar, considerablemente superior a la cotización actual de la moneda que ronda los 17 pesos por dólar.



La tasa fijada por Sony no determina cuánto cuestan los juegos

La tasa de 20,50 pesos mexicanos por dólar será utilizada para convertir el dinero que los usuarios ya tenían guardado en su billetera de PlayStation Store, además de las tarjetas de regalo denominadas en dólares que sean canjeadas después del cambio. Es decir, no se trata de una tasa anunciada por Sony para calcular el precio de cada videojuego.

Algo similar ocurre en Honduras, donde el saldo de las billeteras se convertirá a 26,395338 lempiras por dólar, y en Nicaragua, a 36,72283 córdobas.

PlayStation 5 // Foto: AFP

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¿Significa que PlayStation tendrá precios regionales?

Una cosa es cobrar en moneda local y otra establecer precios regionales ajustados específicamente a las condiciones económicas de cada mercado.

Sony habla oficialmente de un “cambio de moneda”. Su documentación no promete que un videojuego de US$70 vaya a venderse en Latinoamérica por un equivalente considerablemente menor teniendo en cuenta factores como el poder adquisitivo.

Los primeros valores reportados en México sugieren que el precio de los juegos, al menos inicialmente, continúa siendo cercano al estadounidense convertido a moneda local y con los impuestos correspondientes.

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Por lo tanto, la principal ventaja inmediata está en la claridad del cobro, pues el usuario podrá ver precios, compras y recibos directamente en su moneda y evitar algunas de las variaciones que podían aparecer al momento de convertir una transacción en dólares.

¿Qué más cambia con la nueva PlayStation Store?

Sony anunció que las promociones quedarán temporalmente suspendidas en los países donde se implementó esta medida y espera que vuelvan a estar disponibles a partir del próximo 23 de septiembre. Las suscripciones que deban renovarse durante el mantenimiento seguirán activas y serán cobradas una vez finalice el proceso.

También puede existir una pequeña diferencia en el precio recurrente de PlayStation Plus después de la conversión a moneda local, según advierte la compañía.

Además, una vez completado el cambio, los usuarios de México, Honduras y Nicaragua ya no podrán realizar compras desde PlayStation Store en PlayStation 3, como parte del retiro progresivo de la tienda en esa consola.

Para Colombia todavía no existe una fecha. Sony únicamente adelantó que más países de Latinoamérica serán incorporados en siguientes etapas.

Así, el cambio que comenzó esta semana elimina la molestia histórica para algunos jugadores latinoamericano de tener que comprar en dólares. La tarea pendiente seguirá siendo ajustar los precios dependiendo del poder adquisitivo de cada país, cosa que sí hacen sus competidores directos como XBOX, Nintendo y Steam.