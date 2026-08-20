JumpCube y AWS activan asistente digital gratuito para damnificados del terremoto

JumpCube, con el respaldo tecnológico de Amazon Web Services (AWS), puso en funcionamiento un asistente conversacional gratuito para orientar a las personas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto en Colombia.

La herramienta, denominada Colombia Pa’ Lante, funciona a través de WhatsApp y busca centralizar en un solo canal información oficial que, durante una emergencia, suele estar dispersa entre comunicados de entidades públicas, alcaldías, gobernaciones, organismos de socorro y organizaciones humanitarias.

El servicio está disponible desde cualquier dispositivo con conexión a internet y puede ser consultado sin costo para el usuario en el número +53 3332385264.

“Gracias a la infraestructura en la nube de AWS pudimos poner este asistente al servicio de una comunidad en medio de una emergencia, entregando información confiable a la velocidad que la situación exige”, afirmó Mauricio Lince, CEO de JumpCube.



¿Qué información ofrece el asistente para los damnificados?

El sistema fue diseñado para atender algunas de las necesidades más frecuentes de las personas afectadas por el terremoto y de quienes buscan ayudar en las zonas impactadas.

Entre los servicios disponibles se encuentran los siguientes:

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Centros de acopio y donaciones

El asistente permite consultar puntos oficiales de recolección por ciudad, horarios de atención y recomendaciones sobre los elementos que se necesitan y aquellos que no deben ser enviados.

También ofrece información sobre donaciones de dinero, pero aplica un filtro destinado a reducir el riesgo de estafas. La herramienta únicamente identifica como verificadas las cuentas y canales de organizaciones institucionales que cumplen los criterios establecidos.

Además, el sistema no valida ni repite números de cuentas bancarias enviados directamente por los usuarios.

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Atención psicológica

Las personas que atraviesan una situación de crisis pueden encontrar líneas de atención psicológica verificadas según el territorio.

La orientación está basada en guías de primeros auxilios psicológicos de organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

En situaciones que puedan representar un riesgo vital o una crisis emocional, el asistente interrumpe el flujo normal de conversación y proporciona directamente el canal de atención correspondiente.

Seguros, subsidios y trámites

Otro de los servicios está relacionado con las consecuencias económicas del terremoto.

La herramienta ofrece orientación sobre las rutas para presentar reclamaciones ante aseguradoras, los plazos aplicables, posibles subsidios estatales y opciones de asistencia jurídica gratuita.

El objetivo es que los afectados puedan identificar las entidades responsables y los procedimientos que deben seguir sin depender de información no verificada difundida en redes sociales.

Búsqueda de familiares y alojamiento temporal

El asistente también reúne información relacionada con la búsqueda de personas y el restablecimiento del contacto entre familiares.

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Para estos casos, remite a los canales oficiales habilitados por organismos como la Cruz Roja y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Asimismo, orienta sobre las rutas relacionadas con el Registro Único de Damnificados y los puntos de atención presencial disponibles para quienes necesitan alojamiento temporal o asistencia.

Para quienes desean participar como voluntarios, la plataforma identifica organizaciones que están canalizando ayuda y advierte sobre los riesgos de desplazarse por cuenta propia hacia las zonas afectadas.

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Un sistema con filtro antifraude

Uno de los elementos centrales del asistente es el proceso utilizado para verificar la información antes de incorporarla a la plataforma.

De acuerdo con JumpCube, cada dato crítico fue sometido a una auditoría adversarial, un proceso en el que el equipo no se limitó a buscar confirmaciones, sino que intentó refutar la información disponible.

Para los datos considerados de alto riesgo, como números de emergencia, líneas de atención psicológica, cuentas bancarias y plazos legales, se exigieron dos fuentes independientes.

Cuando un dato no pudo ser confirmado mediante esas fuentes, fue descartado.

El procedimiento también permitió eliminar cifras, números telefónicos y cuentas de donación que circulaban ampliamente en medios de comunicación y redes sociales, pero que no pudieron ser verificadas.

¿Cómo funciona Colombia Pa’ Lante?

El asistente establece varias reglas para reducir el riesgo de entregar información incorrecta durante la emergencia.

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Entre ellas está la utilización exclusiva de canales de donación alojados en dominios oficiales .gov.co o pertenecientes a organismos internacionales reconocidos. Las cuentas que no cumplen esos criterios son marcadas como no verificadas.

Además, el sistema solicita autorización para el tratamiento de datos al comienzo de cada conversación, de acuerdo con la Ley 1581 de 2012, y asegura que no almacena datos sensibles ni información biométrica.

Otra de las reglas establece que, cuando no existe información suficientemente confirmada, el asistente debe reconocer esa limitación y remitir al usuario a la entidad competente, en lugar de generar una respuesta especulativa.

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“Queremos facilitarles a las personas afectadas y a los voluntarios que puedan encontrar información verídica en un solo lugar, sin tener que buscar entre decenas de fuentes en medio de una emergencia”, explicó Lince.

El CEO de JumpCube agregó que la iniciativa busca demostrar que la inteligencia artificial puede tener aplicaciones más allá de la automatización empresarial y convertirse en una herramienta de apoyo durante situaciones de emergencia.

La compañía considera que la concentración de información oficial en un único canal puede facilitar el acceso a servicios de ayuda en un contexto en el que los damnificados enfrentan múltiples necesidades y, al mismo tiempo, están expuestos a información falsa, desactualizada o potencialmente fraudulenta.

De esta manera, Colombia Pa’ Lante utiliza infraestructura de inteligencia artificial y servicios en la nube para organizar información relacionada con el terremoto y dirigir a los usuarios hacia fuentes institucionales, con especial énfasis en la verificación de datos y la prevención de posibles fraudes.