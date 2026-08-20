Estos iPhone no recibirán iOS 27: revise si su celular se actualiza y qué novedades tendrá

Cada vez falta menos para la llegada del tan ansiado iOS 27 en septiembre, el nuevo sistema operativo que presentó Apple en la WWDC26 el pasado mes de junio y que trae novedades que prometen establecer a Siri como el asistente personal con IA, que debió ser cuando se implementó Apple Intelligence en 2024.

La llegada de este sistema operativo traerá nuevas funciones al iPhone, pero no todos los usuarios tendrán la misma experiencia. Mientras algunos modelos antiguos ya no podrán instalar el nuevo iOS, otros sí recibirán la actualización, aunque se quedarán sin Siri AI y buena parte de Apple Intelligence.

Apple confirmó oficialmente que esta nueva versión será compatible desde el iPhone 11 en adelante, además del iPhone SE de segunda generación y modelos posteriores. La compañía, de hecho, mantuvo prácticamente el mismo punto de corte de iOS 26.

¿Qué iPhone no recibirán iOS 27?

Entre los modelos más recientes que quedan por fuera están:



iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone X

iPhone 8 y 8 Plus

iPhone SE de primera generación

Todos los modelos anteriores

Cabe aclarar que iOS 27 no acaba de dejar sin soporte a todos estos teléfonos. Los iPhone XR, XS y XS Max ya habían quedado por fuera de la generación anterior del sistema, mientras modelos como el iPhone X y iPhone 8 dejaron de recibir las grandes versiones de iOS años atrás.

Esto tampoco significa necesariamente que Apple vaya a cortar de inmediato cualquier actualización de seguridad para ellos. Simplemente, no podrán avanzar a iOS 27 ni recibir sus nuevas funciones.

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El iPhone 11 sobrevive otro año

Quienes tengan un iPhone 11, 11 Pro o 11 Pro Max sí podrán instalar iOS 27. Lo mismo ocurre con toda la familia iPhone 12, 13, 14, 15, 16 y 17, además del iPhone Air y los iPhone SE desde la segunda generación.

Sin embargo, poder actualizar el sistema no significa tener acceso a todas sus novedades.

iPhone 11 se actualiza un año más Foto: AFP

Estos modelos tendrán iOS 27, pero no Siri AI

Apple Intelligence y Siri AI requieren un iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max o un iPhone 16 y modelos posteriores. Esto deja una lista considerable de celulares capaces de ejecutar iOS 27, pero sin la nueva generación de inteligencia artificial:

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iPhone 15 y iPhone 15 Plus.

Toda la familia iPhone 14.

Toda la familia iPhone 13.

Toda la familia iPhone 12.

iPhone 11, 11 Pro y 11 Pro Max.

iPhone SE de segunda y tercera generación.



El caso del iPhone 15 y 15 Plus resulta especialmente llamativo porque son teléfonos relativamente recientes, pero utilizan el chip A16 Bionic y no cumplen con los requisitos definidos para Apple Intelligence. Los 15 Pro y Pro Max, equipados con A17 Pro, sí son compatibles.

¿Qué se pierde sin Siri AI?

Siri AI es una de las principales novedades de iOS 27. El nuevo asistente puede utilizar información personal almacenada en mensajes, correos, fotografías y otras aplicaciones para responder preguntas, además de entender lo que aparece en pantalla y realizar acciones dentro de distintas apps.

Según la compañía de la manzana, Siri pueda encontrar información de una reserva escondida en un correo, recuperar algo mencionado meses atrás en una conversación o realizar determinadas acciones sin que el usuario tenga que abrir manualmente cada aplicación.

Apple Intelligence ya ofrece soporte para español, aunque Siri AI comenzará su despliegue en inglés y su disponibilidad se ampliará posteriormente; algunas funciones también pueden variar según el idioma o la región.

Siri AI tiene la capacidad de buscar conversaciones, archivos, fotos o correos dentro de su teléfono. Imagen: Apple

¿Qué ganan con iOS 27 los iPhone que no tendrán Siri AI?

Quedarse sin Siri AI no significa quedarse sin novedades. Los iPhone compatibles seguirán recibiendo buena parte de las mejoras generales de iOS 27, empezando por nuevos ajustes al diseño Liquid Glass, que ahora permite modificar su apariencia entre un estilo más translúcido o tonalizado.

Apple también promete mejoras de rendimiento en el sistema, búsquedas más precisas dentro de Mail y transiciones más inteligentes entre redes Wi-Fi y datos móviles para evitar interrupciones cuando cambia la conexión.

A esto se suman nuevas funciones de accesibilidad, mejoras en los Álbumes Compartidos de iCloud para facilitar la participación de usuarios de Android y Windows, nuevas opciones de controles parentales y la llegada de GymKit al para conectarse con equipos de ejercicio compatibles.

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Es decir, un iPhone 11, 12, 13, 14 o 15 estándar seguirá cambiando con esta versión. La principal diferencia estará en las funciones que dependen específicamente de Apple Intelligence y del nuevo Siri AI.

Así, al momento de revisar si un iPhone todavía tiene vida útil, habrá que hacerse dos preguntas. La primera, si puede instalar iOS 27 y, en caso de hacerlo, cuáles de sus nuevas funciones realmente podrá utilizar.