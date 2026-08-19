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La NASA muestra el cráter causado por impacto de restos de una nave de SpaceX en la Luna

La NASA reveló imágenes del cráter de 18 metros que dejó en la Luna el impacto de restos de un cohete Falcon 9 de SpaceX, ocurrido el pasado 5 de agosto.

La NASA muestra el cráter causado por impacto de restos de una nave de SpaceX en la Luna
Distintos ángulos del cráter formado tras el impacto de la etapa superior de un cohete Falcon 9 de SpaceX contra la superficie lunar el 5 de agosto de 2026.
Crédito: NASA Goddard/Intuitive Machines/EFE
Por: EFE
|
Actualizado: 19 de ago, 2026

La NASA difundió varias imágenes del cráter que provocó el impacto de los restos del cohete de SpaceX contra la superficie lunar la semana pasada, que es de unos 18 metros de ancho, según la agencia espacial.

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"Entre el 11 y el 12 de agosto, el Orbitador de Reconocimiento Lunar (LRO) de la Luna capturó una serie de imágenes de un nuevo cráter en la Luna", informó en un comunicado la NASA.

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Detalló que el cráter "se formó el 5 de agosto, cuando la etapa superior del cohete Falcon 9 de SpaceX impactó contra la superficie tras su lanzamiento en enero de 2025 de la misión Firefly Blue Ghost 1".

Las imágenes, tomadas desde distintos ángulos, muestran con claridad los efectos de la colisión, que abrió un nuevo socavón de 18 metros de ancho y menos de 3 de profundidad junto con otro de gran tamaño que estaba ya formado.

El impacto también desenterró capas de la superficie y las esparció en forma de rayos alrededor de la cavidad, según la NASA, con aquellas más oscuras compuestas por rocas y polvo superficial y las más brillantes por material de las profundidades.

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La agencia espacial subrayó que sus expertos observaron el cráter bajo diversas condiciones de iluminación que revelaron características únicas.

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Además, avisó del desafío que supuso tomar las imágenes, puesto que el orbitador sobrevuela la Luna de polo a polo cada dos horas, mientras el satélite gira lentamente, por lo que tuvieron que esperar seis días para que el lugar del impacto fuera visible.

Los restos del cohete son un desecho de una misión lunar de Firefly Aerospace y la japonesa Ispace que despegó de la tierra el 15 de enero de 2025 y adoptó una trayectoria hacia la Luna debido a una combinación de la actividad solar y las fuerzas de gravedad.

La NASA confirmó el impacto el mismo 5 de agosto, y aseguró que serviría para estudiar la geología de la Luna y perfeccionar las futuras misiones de exploración y científicas.

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