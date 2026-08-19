Esta aplicación está 'desangrando' la batería de su celular: todos la tienen activada

La batería del celular puede desgastarse mucho más de lo esperado incluso cuando no se están usando aplicaciones que demanden mucho procesamiento. En dispositivos Android, muchos servicios suelen funcionar constantemente en segundo plano y pueden surgir procesos que tienen mayor consumo de energía.

De hecho, uno de ellos termina siendo los Servicios de Google Play junto a la tienda de Google, la Play Store. Sin embargo, aunque el usuario no los abra directamente, tienen tareas relacionadas con las aplicaciones instaladas, la ubicación, notificaciones, sincronización e incluso actualizaciones, por lo que su actividad tiene un impacto directo en la autonomía del teléfono.

¿Por qué los Servicios de Google Play desgastan la batería?

A diferencia de una aplicación, los Servicios de Google Play trabajan en segundo plano y funcionan como un enlace entre las aplicaciones instaladas, los servidores de Google y distintos componentes del teléfono.



Debido a ello, parte del consumo que generan otras aplicaciones puede terminar registrado dentro de este servicio. Entre las tareas que pueden aumentar el uso de energía están:



Gestión de notificaciones, ubicación y sincronización de aplicaciones.

Búsqueda constante de redes Wi-Fi y dispositivos Bluetooth cercanos.

Sincronización de correos, contactos, fotos y calendario.

Intentos repetidos de actualización de aplicaciones cuando una descarga falla.

teléfonos Android Foto: Unplash

Uno de los casos que puede pasar inadvertido ocurre cuando existe un problema de conexión o almacenamiento. El sistema puede volver a intentar una sincronización o una actualización, aumentando la actividad del procesador y, con ello, el gasto de batería.

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¿Cómo reducir el consumo de batería en teléfonos Android?

Si los Servicios de Google Play aparecen entre los procesos que más batería utilizan, existen algunos ajustes que pueden disminuir el consumo de la batería y extender la autonomía de la misma.

Una de las opciones resulta en borrar la memoria caché del celular, tanto de los Servicios de Google Play como de Google Play Store. Esta acción elimina archivos temporales y tampoco borra los datos personales.

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De hecho, también es posible revisar las funciones de ubicación para desactivar la búsqueda de redes Wi-Fi y dispositivos Bluetooth cuando no son necesarias. La última alternativa consiste en revisar la sincronización de la cuenta de Google. Si alguno de los apartados tiene errores o permanece intentando sincronizarse, puede desactivarse y volver a habilitarse.

¿Qué hacer para que Google Play Store no consuma batería?

Las actualizaciones automáticas también pueden influir en el consumo cuando una descarga se interrumpe y el sistema intenta retomarla varias veces.

Para evitarlo, el usuario puede modificar las preferencias de actualización de aplicaciones desde Google Play Store y elegir que estas se realicen únicamente mediante Wi-Fi o desactivar la actualización automática.

Estas medidas buscan reducir procesos que funcionan constantemente en segundo plano y, de paso, ayudar a que la batería tenga una mayor autonomía durante la jornada.