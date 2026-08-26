¿Los juegos que compra realmente son suyos? Sony reabre debate sobre la propiedad digital

Cuando una persona compra un videojuego en una tienda física, normalmente entiende que tiene un objeto que puede conservar, prestar o vender. Pero cuando la compra se hace en una tienda digital, esto no aplica necesariamente.

Ese debate volvió a tomar fuerza entre usuarios de PlayStation después de que Sony enviara correos y comunicaciones esta semana recordando que los videojuegos digitales adquiridos en su tienda, PlayStation Store, funcionan bajo un modelo de licencia de uso, no como una propiedad tradicional del comprador.

En otras palabras, el usuario paga por el derecho a descargar, instalar y jugar un título bajo determinadas condiciones establecidas, que de no cumplirse, causarán la eliminación del producto e incluso del bloqueo total de la cuenta.

Este recordatorio no representa un cambio reciente en las reglas de PlayStation. Este modelo ha sido utilizado durante años por las principales plataformas digitales de videojuegos, incluyendo Xbox, Nintendo y Steam. Sin embargo, el mensaje reabrió la eterna discursión entre jugadores sobre qué ocurre con algo que compré si una plataforma decide retirarlo, cerrar un servicio o dejar de ofrecer soporte.



Sony está enviando correos electrónicos a los usuarios para recordarles y actualizar los términos de uso de su plataforma.



▫️ Licencias en lugar de propiedad: No eres realmente el dueño de los juegos digitales que adquieres; lo que estás pagando es el alquiler de una licencia… pic.twitter.com/j6zmCAcSQK — Noticias PlayStation (@NotiPlay_) August 22, 2026

De la propiedad al "derecho" a jugar

El crecimiento de las tiendas digitales transformó la forma en que las personas adquieren y poseen videojuegos, ya que mientras un disco físico puede mantenerse como una copia que funciona incluso años después — en la mayoría de los casos —, una compra digital está vinculada a una cuenta y a las condiciones de la plataforma donde se adquiere.

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Esto permite ventajas como descargar un juego desde cualquier consola compatible, acceder a bibliotecas personales y recibir actualizaciones de manera más sencilla. Sin embargo, también elimina la preservación de los videojuegos y el control que tienen los usuarios sobre aquello por lo que pagaron.

El temor de la comunidad es perder acceso a lo comprado

En las últimas semanas se hizo popular el movimiento en redes sociales #PSBlackout, impulsado por algunos jugadores que llaman a los jugadores a hacer un boicot a la empresa japonesa al no iniciar sesión, no comprar ningún artículo y no jugar —al menos no conectado a internet—, como protesta frente a la dirección que está tomando la industria.

Entre las preocupaciones de la comunidad están la desaparición de tiendas digitales antiguas, el cierre de servidores necesarios para algunos juegos y la posibilidad de que determinados títulos dejen de estar disponibles en el futuro.

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Los críticos aseguran que el paso hacia un modelo completamente digital puede afectar la preservación histórica de los videojuegos, especialmente de títulos antiguos que podrían quedar inaccesibles.

🚨 COMIENZA EL APAGÓN MUNDIAL DE PLAYSTATION 🚨



🔥🎮 La comunidad acaba de iniciar el #PSBlackout: 7 días enteros sin encender la consola, sin iniciar sesión en PSN y sin gastar un solo euro en la tienda.



🗣️ ¿El motivo? La decisión de Sony de matar el formato físico para 2028 y… pic.twitter.com/R3oeAxaO8q — Legión Looterana (@LegionLooterana) August 23, 2026

La polémica trasciende de los videojuegos

Las decisiones recientes de PlayStation son el reflejo de lo que está pasando en la industria general del entretenimiento, películas, música, libros electrónicos y software funcionan bajo modelos de acceso mediante cuentas y suscripciones, en lugar de compras de copias físicas.

Precisamente por eso es que los consumidores sienten cada vez mas incertudumbre de cara al futuro digital, porque cada vez las personas tienen menos claro qué significa ser dueño de un producto en una época donde gran parte del contenido que consumimos vive en internet.

Por ahora, Sony no ha anunciado un cambio en las condiciones de PlayStation Store. La compañía, al igual que otras plataformas digitales, mantiene un modelo basado en licencias de uso, y no parece que vaya a cambiar, ni siquiera con las recientes filtraciones que sufrió Rockstar por esta misma razón.