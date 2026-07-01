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Blu Radio  / Tecnología  / PlayStation anuncia duro golpe que cambiará para siempre a los coleccionistas de videojuegos

PlayStation anuncia duro golpe que cambiará para siempre a los coleccionistas de videojuegos

Sony confirmó un cambio histórico para PlayStation que transformará la forma de comprar videojuegos.

PlayStation.
Redes sociales PlayStation
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de jul, 2026

PlayStation confirmó un cambio que marcará un antes y un después para millones de jugadores en todo el mundo. La compañía anunció que dejará de producir y distribuir versiones en disco físico de sus nuevos videojuegos, una decisión que acelera la transición hacia un ecosistema completamente digital.

La medida supone el fin del lanzamiento de sus juegos en formato físico para las futuras consolas de la marca y representa uno de los cambios más relevantes en la historia reciente de la industria de los videojuegos.

Según explicó la compañía, la decisión responde a la evolución de los hábitos de consumo de los usuarios, quienes, de acuerdo con PlayStation, optan cada vez más por adquirir sus juegos mediante descarga a través de PlayStation Store.

¿Cuándo dejará PlayStation de vender juegos en disco?

El cambio comenzará a aplicarse en enero de 2028, fecha a partir de la cual los nuevos lanzamientos dejarán de fabricarse y distribuirse en discos físicos.

La empresa aclaró que la medida no afectará los videojuegos que ya se encuentran disponibles en el mercado, ni tampoco aquellos que sean publicados en formato físico antes de que entre en vigor la nueva política.

Aunque desaparecerá el soporte en disco para los nuevos títulos, los videojuegos seguirán comercializándose en establecimientos físicos. La diferencia será que los compradores recibirán un código de descarga digital, en lugar del tradicional disco.

PlayStation 5.jpg
PlayStation 5 //
Foto: AFP

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¿Por qué PlayStation tomó esta decisión?

La compañía explicó que la estrategia responde al crecimiento sostenido de las compras digitales realizadas por los usuarios a través de su plataforma oficial.

Sony considera que el cambio permitirá consolidar un ecosistema basado en las descargas digitales y en servicios cada vez más centralizados, adaptándose a las nuevas formas de consumo dentro de la industria del entretenimiento interactivo.

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