No preste su maquillaje: la razón por la que podría terminar con infecciones en la piel

Maquillarse hace parte de la rutina diaria de millones de personas. Sin embargo, más allá de elegir una base o un labial que combine con el tono de piel, hay un aspecto que suele pasarse por alto y es la higiene de los productos y herramientas que entran en contacto con el rostro.

Descuidar este hábito puede favorecer la acumulación de bacterias y aumentar el riesgo de irritaciones, alergias e incluso infecciones cutáneas.

En entrevista con Blu Radio, Ana Catalina Echeverry, cofundadora del Laboratorio IH, un laboratorio colombiano con más de 17 años de experiencia en el desarrollo de productos cosméticos, entregó varias recomendaciones para proteger la salud de la piel y evitar errores comunes relacionados con el uso del maquillaje.

No prestar el maquillaje: "es como la ropa interior"

Uno de los consejos más enfáticos de la experta fue evitar compartir cualquier producto de maquillaje con otras personas, ya que cada piel posee un microbioma diferente, es decir, un conjunto de microorganismos propios que ayudan a protegerla.

"El maquillaje es como la ropa interior", afirmó Echeverry, al explicar que no se deberían prestar labiales, pestañinas, bases, brochas ni otros cosméticos, pues estos pueden convertirse en un medio para transmitir bacterias y otros microorganismos.

Asimismo, señaló que si una persona tiene acné, una infección o cualquier alteración en la piel, estos microorganismos pueden quedar impregnados en las brochas o directamente en el maquillaje y ser transferidos a otra persona.

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Además, hizo un llamado a revisar periódicamente la fecha de vencimiento de los productos cosméticos. Según explicó, muchas personas conservan sombras, rubores u otros artículos durante cinco, seis o incluso siete años, una práctica que calificó como poco higiénica y que puede representar un riesgo para la piel.

Mujer en un salón de belleza. Foto: imagen creada con IA.

Incluso recomendó que, cuando se acuda a un salón de belleza para maquillarse, se verifique que las brochas utilizadas estén completamente limpias. Si es posible, aconsejó llevar las herramientas y el maquillaje propios para reducir el riesgo de contaminación.

La frecuencia con la que debería lavar sus brochas y esponjas

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Echeverry también explicó que las brochas, esponjas y demás accesorios de maquillaje requieren una limpieza frecuente, ya que en ellos se acumulan restos de grasa, maquillaje y microorganismos.

La recomendación de la experta es lavar estas herramientas cada ocho días utilizando jabones suaves o especializados, similares a los que se emplean para el cuidado del rostro, con el fin de evitar que residuos de productos irritantes terminen entrando en contacto con la piel.

Si tú lavas tu piel con un jabón especial para que no se irrite, tus brochas también deben ser lavadas con productos que no sean agresivos. explicó

Sobre el secado, indicó que existen dispositivos diseñados para lavar y secar las brochas automáticamente. Sin embargo, aseguró que una alternativa práctica consiste en dejarlas secar al aire, colocándolas en posición vertical dentro de un recipiente y exponiéndolas al sol.

Asimismo, recomendó reemplazar las brochas periódicamente cuando comiencen a deteriorarse y adoptar el hábito de retirar los residuos de maquillaje después de cada uso, por ejemplo, pasándolas sobre un pañuelo limpio para eliminar parte de la grasa y los pigmentos acumulados.

Para la experta, mantener una adecuada higiene tanto de los cosméticos como de las herramientas de maquillaje no solo ayuda a prolongar su vida útil, sino que también reduce el riesgo de problemas dermatológicos y contribuye a conservar una piel más sana.