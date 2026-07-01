¿Solo mira las calorías? Expertos explican qué debería revisar antes de comprar un alimento

Durante años, contar calorías se convirtió en una de las principales estrategias para quienes buscan mantener una alimentación saludable o controlar su peso. Sin embargo, especialistas en nutrición advierten que fijarse únicamente en ese dato puede llevar a conclusiones equivocadas sobre la calidad de un alimento.

De acuerdo con expertos, aunque las calorías siguen siendo un indicador importante porque representan la energía que aporta un producto, no son suficientes para determinar si realmente contribuye a una dieta balanceada. Por ello, la recomendación es aprender a interpretar toda la información disponible en la etiqueta nutricional antes de tomar una decisión de compra.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) explica que, además del contenido calórico, es fundamental revisar aspectos como el tamaño de la porción, los nutrientes presentes en el alimento y el porcentaje del valor diario recomendado que aporta cada uno. Estos elementos ofrecen una visión mucho más completa sobre el impacto que ese producto puede tener en la alimentación.

Para María Camila Gómez, coordinadora de Soporte Científico y Nutricional del Centro Latinoamericano de Nutrición (CELAN), la forma en que las personas entienden la alimentación ha cambiado gracias a la evidencia científica.



Alimentación - alimentos - comida Foto: REFERENCIA - Unsplash

"Durante mucho tiempo la conversación sobre alimentación estuvo centrada en contar calorías o evitar determinados alimentos. Hoy la evidencia científica nos muestra que una alimentación balanceada va mucho más allá, implica elegir con criterio, priorizar la calidad nutricional, disfrutar los alimentos y construir hábitos que sean sostenibles en la vida cotidiana. Comer en balance no es comer con miedo, sino aprender a cuidar la salud desde decisiones posibles y consistentes", aseguró la especialista.

La calidad nutricional importa tanto como las calorías

Uno de los conceptos que ha ganado relevancia en los últimos años es el de densidad nutricional. Este hace referencia a la cantidad de nutrientes beneficiosos que un alimento aporta en relación con la porción que se consume.

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En otras palabras, dos productos pueden contener una cantidad similar de calorías, pero ofrecer beneficios muy distintos para el organismo. Mientras algunos solo suministran energía, otros también aportan proteínas, vitaminas, minerales y otros componentes que favorecen funciones esenciales como el mantenimiento de la masa muscular, la salud de los huesos, la sensación de saciedad o el bienestar digestivo.

Por esta razón, los expertos recomiendan no descartar un alimento únicamente por su contenido calórico, sino evaluar el conjunto de nutrientes que ofrece.

Niños comiendo Foto: referencia, Flow

No basta con fijarse en un solo dato de la etiqueta

Las etiquetas nutricionales contienen información valiosa que muchas veces pasa desapercibida. Además de las calorías, indicadores como la cantidad de proteínas, grasas, azúcares, fibra, vitaminas y minerales ayudan a comprender mejor el aporte de cada alimento.

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Según el CELAN, basar la decisión únicamente en un atributo puede generar interpretaciones incompletas. Lo recomendable es analizar el producto dentro del contexto de una alimentación equilibrada y teniendo en cuenta la cantidad que realmente se consume.

Como ejemplo, los especialistas mencionan alimentos como el yogurt, cuyo valor no se limita a sus nutrientes. También intervienen factores como el proceso de fermentación y la presencia de cultivos vivos, elementos que hacen parte de las discusiones actuales sobre salud digestiva y calidad de la alimentación.

Los nutricionistas coinciden en que ninguna comida, por sí sola, define la calidad de una dieta. Lo que realmente influye en la salud son los patrones de alimentación que se mantienen de forma constante a lo largo del tiempo.

Una alimentación balanceada incluye variedad de alimentos, cubre los requerimientos nutricionales de cada persona y puede adaptarse a sus gustos, rutinas y estilo de vida. Bajo esta perspectiva, no existe un alimento "perfecto" ni uno que, por sí mismo, determine el éxito o el fracaso de una dieta.

Asimismo, los especialistas advierten que la idea de compensar una comida con restricciones posteriores puede generar una relación poco saludable con la alimentación y hacer más difícil mantener hábitos a largo plazo.

Gómez concluyó que las calorías continúan siendo una referencia útil, pero insistió en que no deben convertirse en el único criterio al momento de elegir un producto. En cambio, invitó a las personas a revisar la información nutricional de manera integral y a construir hábitos alimentarios sostenibles que favorezcan la salud a largo plazo.