Cardiólogo revela cuáles son las frutas que estimulan la hormona que favorece la quema de grasa

La búsqueda de alternativas naturales para controlar el peso y mejorar la salud metabólica sigue despertando interés entre millones de personas. En medio de la popularidad de medicamentos como Ozempic, Wegovy y Mounjaro, un reconocido cardiólogo llamó la atención sobre un grupo de frutas que podrían contribuir de manera natural a la producción de una hormona relacionada con la regulación del apetito y la quema de grasa.

Se trata de Aurelio Rojas, médico especializado en salud cardiovascular, quien explicó que algunos alimentos pueden estimular la producción de GLP-1, una hormona que juega un papel fundamental en el metabolismo y que ha cobrado protagonismo gracias a los tratamientos utilizados para combatir el sobrepeso y la obesidad.

Según el especialista, incluir determinadas frutas en la alimentación diaria puede convertirse en un complemento para quienes buscan mejorar sus hábitos alimenticios y mantener un peso saludable.

La fruta que ayuda a desparasitar// Foto: Unsplash

¿Qué es la hormona GLP-1 y por qué es importante?

La GLP-1, o péptido similar al glucagón tipo 1, es una hormona producida de forma natural por el organismo. Entre sus funciones se encuentran regular el apetito, aumentar la sensación de saciedad y mejorar la sensibilidad a la insulina.



Precisamente por estos efectos, medicamentos como Ozempic, Wegovy y Mounjaro han ganado popularidad en los últimos años, ya que actúan imitando la función de esta hormona para ayudar en el control del peso corporal.

Sin embargo, Rojas asegura que existen formas naturales de favorecer su producción, especialmente mediante el consumo de ciertos alimentos ricos en nutrientes y compuestos beneficiosos para el organismo.

Estas son las frutas que recomienda el cardiólogo

De acuerdo con el especialista, hay cuatro frutas que destacan por su capacidad para estimular la producción natural de GLP-1:



Kiwi.

Fresas.

Granada.

Arándanos.

Además de este beneficio, el médico resaltó que se trata de alimentos con bajo índice glucémico, por lo que no generan aumentos bruscos en los niveles de azúcar en sangre.

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Asimismo, son fuentes importantes de vitamina C, antioxidantes y fibra, nutrientes que contribuyen al fortalecimiento del sistema inmunológico y favorecen una adecuada salud digestiva.

Otro aspecto destacado por Aurelio Rojas es que estas frutas podrían ayudar a reducir los niveles de cortisol, conocida popularmente como la hormona del estrés.

Diversas investigaciones han señalado que niveles elevados de cortisol durante periodos prolongados pueden dificultar la pérdida de peso y favorecer la acumulación de grasa corporal, especialmente en la zona abdominal.

Obesidad Foto: Unsplash

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Por esta razón, el especialista considera que incorporar estos alimentos dentro de una dieta equilibrada puede aportar beneficios adicionales para quienes buscan mejorar su composición corporal y su bienestar general.

¿La fruta realmente engorda? Esto dicen los expertos

A pesar de sus beneficios, todavía persiste la creencia de que las frutas pueden dificultar la pérdida de peso debido a la fructosa que contienen de manera natural.

Sin embargo, expertos en nutrición han aclarado en repetidas ocasiones que no es correcto equiparar el azúcar presente en una fruta con los azúcares refinados que se añaden a productos ultraprocesados.

Las frutas contienen fibra, vitaminas, minerales y antioxidantes que ayudan a ralentizar la absorción de los azúcares y aportan múltiples beneficios para la salud. Por ello, organismos y profesionales de la nutrición recomiendan incluirlas de manera habitual dentro de una alimentación equilibrada.

¿Importa la hora en que se consume la fruta?

Otro de los mitos más extendidos es que comer fruta en la noche puede provocar aumento de peso. No obstante, los especialistas sostienen que el aporte nutricional de una fruta es prácticamente el mismo sin importar el momento del día en que se consuma.

Algunas personas prefieren ingerirla antes de las comidas porque produce mayor sensación de saciedad y puede ayudar a controlar las porciones. Sin embargo, consumirla como postre también puede formar parte de una dieta saludable.

Lo verdaderamente importante es la forma en que se consume.

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La mejor forma de aprovechar todos los beneficios de la fruta

Los expertos recomiendan optar por la fruta entera en lugar de consumirla en forma de jugos o zumos.

Cuando se ingiere completa, se aprovecha toda su fibra, lo que contribuye a una absorción más lenta de los azúcares naturales y genera una sensación de saciedad más duradera. En cambio, al convertirla en jugo se pierde buena parte de esa fibra y los azúcares pasan a absorberse con mayor rapidez.

Por ello, incluir frutas enteras de temporada como kiwi, fresas, granada y arándanos puede ser una estrategia sencilla para complementar una alimentación saludable y favorecer los mecanismos naturales relacionados con el control del apetito y la quema de grasa.

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Aunque estos alimentos pueden aportar beneficios importantes, los especialistas recuerdan que no sustituyen tratamientos médicos ni representan una solución milagrosa para adelgazar. La clave continúa siendo mantener hábitos saludables de manera constante y consultar a profesionales de la salud ante cualquier proceso de pérdida de peso.