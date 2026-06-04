Depilación láser: lo que debe saber antes y después del procedimiento, según experta

La depilación láser se ha convertido en una de las opciones favoritas de quienes buscan reducir el crecimiento del vello corporal por más tiempo. A diferencia de métodos tradicionales como la cuchilla, la cera o las cremas depilatorias, este procedimiento usa pulsos de luz que actúan directamente sobre el folículo del vello, ayudando a que cada vez crezca menos.

Pero sus beneficios no son solo estéticos. También puede ser una alternativa para personas que padecen problemas como la foliculitis, que ocurre cuando los vellos se encarnan y causan pequeños granos o irritaciones en la piel, o el hirsutismo, una condición que provoca un crecimiento excesivo de vello.

Aun así, para obtener buenos resultados y evitar molestias, es importante seguir algunas recomendaciones antes y después de cada sesión. Así lo explicó Milena Roldán Cartagena, CEO de Chao Pelos Estética a Blu Radio.

Lo que debe saber antes de una sesión de depilación láser

De acuerdo con Roldán, uno de los pasos más importantes es hacer una valoración previa con profesionales capacitados. Esta revisión permite detectar posibles enfermedades, alteraciones hormonales o medicamentos que puedan influir en el tratamiento.

"Lo más importante es poder evitar eventos adversos y cuidar la integridad del paciente", aseguró Roldán.

También, explicó que algunos medicamentos pueden hacer que la piel sea más sensible al láser. Incluso productos de uso común, como el ibuprofeno, pueden requerir una revisión médica antes de iniciar el procedimiento.

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Además, recomendó seguir las medidas de seguridad antes de una sesión:

Depilación láser. Foto: Freepik.

Evitar métodos que arranquen el vello de raíz, como la cera o las pinzas, al menos 20 días antes.

No exponerse al sol durante los ocho días previos.

No usar cámaras de bronceo ni autobronceadores durante 20 días antes del procedimiento.

Llegar a la cita con la piel limpia y sin cremas, maquillaje, perfumes o desodorante en la zona a tratar.

Evitar saunas, jacuzzis, baños muy calientes y ejercicio intenso durante los tres días previos.

No consumir biotina mientras se desarrolla el tratamiento.

Rasurar la zona siguiendo las indicaciones del profesional.

Mantener la piel bien hidratada.

Roldán también recomendó verificar que el lugar donde se hará el procedimiento cuente con habilitación médica, equipos certificados y personal completamente capacitado.

Los cuidados después de la depilación láser

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Después de la sesión, los cuidados son sencillos, pero hacen la diferencia para evitar irritaciones o molestias en la piel.

Según explicó Roldán, aunque los equipos actuales cuentan con sistemas de enfriamiento que hacen más cómodo el procedimiento, durante la sesión se generan altas cargas de calor sobre la piel. Por eso es importante proteger la zona tratada durante los días siguientes.

Entre las recomendaciones más importantes están:



Evitar saunas, jacuzzis, baños calientes y actividad física intensa durante al menos tres días.

No exponerse al sol durante los ocho días posteriores.

No aplicar perfumes, maquillaje, lociones o desodorantes en la zona tratada el mismo día del procedimiento.

Mantener la piel hidratada todos los días.

Evitar rascarse si aparece una leve sensibilidad o irritación temporal.

No usar métodos que arranquen el vello entre una sesión y otra.

Aplicar protector solar si la zona estará expuesta al sol.

Los mitos que todavía generan dudas

Durante la entrevista, la experta también habló sobre algunas creencias que siguen generando confusión entre quienes están pensando en hacerse una depilación láser.

Una de las más comunes es la idea de que el láser puede causar cáncer. Sin embargo, Roldán aseguró que actualmente no existen estudios científicos que relacionen este procedimiento con esa enfermedad.

Otro de los temores frecuentes es el dolor. No obstante, aclaró que "la tecnología ha avanzado considerablemente y que los equipos actuales son mucho más cómodos que los que existían hace años". De hecho, indicó que la mayoría de los usuarios considera que el procedimiento es tolerable e incluso menos doloroso que la cera.

Asimismo, desmintió otro mito, la depilación láser no elimina el vello de forma definitiva en todos los casos. “Esto ocurre porque el vello pasa por distintas etapas de crecimiento y el láser solo actúa sobre aquellos folículos que están activos en el momento de la sesión”. Por esa razón, algunas personas necesitan retoques cada seis meses o cada año para mantener los resultados.

Milena Roldán Cartagena, CEO de Chao Pelos Estética. Foto: suministrada.

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¿Cómo saber si está en un lugar seguro?

Antes de iniciar cualquier tratamiento, la experta recomendó revisar que el establecimiento tenga habilitación médica visible, que cuente con profesionales certificados y que cumpla con los protocolos de bioseguridad exigidos.

Además, aconseja verificar que los equipos tengan registro sanitario vigente y que el personal pueda demostrar su formación y experiencia en este tipo de procedimientos.

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"Cuando hay una valoración adecuada, equipos certificados y seguimiento médico, la depilación láser es un procedimiento muy seguro", concluyó Roldán.