Cinco centros estéticos denunciados en Bucaramanga cerraron antes de inspección de Salud

La Secretaría de Salud de Santander avanza en una serie de operativos de inspección, vigilancia y control en centros de salud, spas y establecimientos de estética para verificar que cumplan con los requisitos de habilitación exigidos por la ley y prevenir riesgos para los usuarios que acuden a estos servicios.

Según informó el secretario de Salud departamental, Edwin Prada, en articulación con la Secretaría de Salud de Bucaramanga se han realizado 21 visitas de verificación a diferentes instituciones prestadoras de servicios de salud, de las cuales 12 estuvieron dirigidas específicamente a centros estéticos y spas que presuntamente realizaban procedimientos invasivos sin cumplir con las condiciones requeridas.

“Se han hecho 21 visitas a diferentes instituciones de salud. De estas, 12 van enfocadas a centros estéticos o posibles spas que se camuflaban para hacer procedimientos intervencionistas o invasivos”, explicó el funcionario.

Como resultado de las inspecciones, cuatro establecimientos fueron objeto de medidas sanitarias, entre ellas cierres temporales y definitivos de algunos servicios por incumplimientos detectados durante las visitas.



Además, las autoridades encontraron que cinco de los establecimientos que habían sido objeto de denuncias ciudadanas ya no estaban operando cuando llegaron los equipos de inspección. Según Prada, estos negocios habían retirado su imagen corporativa e incluso eliminado sus perfiles en redes sociales.

“Ha servido que la comunidad denuncie estos sitios porque, al verse expuestos, algunos han preferido cerrar. Sin embargo, esto también genera una alerta, ya que podrían trasladarse a otros lugares y continuar operando”, advirtió.

Los establecimientos clausurados o que dejaron de funcionar estaban ubicados principalmente en los sectores de Cabecera y Provenza, en Bucaramanga. Entre tanto, tres de los centros inspeccionados sí cumplían con los requisitos exigidos para su funcionamiento.

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La Secretaría de Salud reiteró el llamado a los ciudadanos para verificar que cualquier institución donde se practiquen procedimientos médicos o estéticos cuente con la debida habilitación. Esta información puede consultarse a través del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS), administrado por el Ministerio de Salud, utilizando el nombre o el NIT del establecimiento.

Las autoridades también pidieron a la comunidad reportar cualquier lugar que ofrezca procedimientos invasivos sin aparentar las condiciones adecuadas o sin estar registrado oficialmente.

Los operativos continuarán durante los próximos días en municipios como Floridablanca, Piedecuesta y Socorro, atendiendo las denuncias y alertas recibidas por parte de los ciudadanos.

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“Queremos evitar que las personas acudan a sitios clandestinos o de garaje y terminen poniendo en riesgo su salud por procedimientos realizados por personal no autorizado o en lugares que no cumplen las condiciones mínimas de seguridad”, concluyó el secretario de Salud de Santander.