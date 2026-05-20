Sellan 7 centros de estética en Bucaramanga por irregularidades en procedimientos

Las autoridades de salud en Santander encendieron las alarmas por el funcionamiento de centros estéticos y spas que estarían realizando procedimientos invasivos sin cumplir con los requisitos legales y sanitarios exigidos para la prestación de servicios de salud.

El secretario de Salud de Santander, Edwin Prada, informó que en lo corrido de 2026 se han impuesto siete medidas sanitarias de sellamiento a establecimientos que presuntamente operaban de manera irregular. De esos casos, cuatro corresponden a centros estéticos o spas ubicados en Bucaramanga.

Según explicó el funcionario, algunos de estos lugares realizaban procedimientos que no estaban autorizados, otros contaban con personal que no tenía la formación médica requerida y varios incumplían las condiciones mínimas de asepsia y seguridad necesarias para atender pacientes.

“Estamos haciendo inspecciones, vigilancia y control a instituciones que posiblemente no están habilitadas para prestar servicios de salud. Algunos de estos centros estéticos se camuflan bajo la figura de spa y hacen procedimientos de intervención sin cumplir con la normatividad”, aseguró Prada.



El secretario hizo un llamado a la ciudadanía para verificar antes de cualquier procedimiento si el establecimiento aparece inscrito en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud del Ministerio de Salud y si el personal cuenta con los permisos y certificaciones exigidas.

“Cuando una persona vaya a hacerse algún procedimiento invasivo debe revisar si la institución está habilitada y qué servicios tiene autorizados. También es importante verificar si el profesional está inscrito en el ReTHUS y cuenta con las especializaciones requeridas”, indicó.

Prada además pidió a las secretarías de salud municipales realizar barridos e identificar posibles establecimientos clandestinos o “de garaje” para adelantar las respectivas investigaciones.

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Denuncia por presunto mal procedimiento

En medio de las acciones de control conocidas por la Secretaría de Salud, salió a la luz el caso de María Fernanda Alfonso, una mujer de 27 años, que denuncia haber sufrido complicaciones de salud tras someterse a un procedimiento estético en un establecimiento que funciona en un apartamento del barrio San Francisco de Bucaramanga.

La afectada aseguró que acudió al lugar el pasado 6 de mayo para realizarse una rinomodelación y aumento de labios, luego de conocer promociones difundidas en redes sociales.

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“Hace poco me enteré de que ella no es doctora, sino auxiliar de enfermería. Uno entra a la página y jamás cree que pueda ser una estafa”, relató.

Según su denuncia, antes del procedimiento pidió verificar el producto que le sería aplicado y consultar el registro Invima, pero le respondieron que se trataba de una marca propia.

“Al tercer día mi cuerpo empezó a reaccionar. La nariz olía mal, tenía los conductos nasales inflamados y los labios morados con vejigas. Me decían que era normal y que debía esperar ocho días”, contó.

La mujer aseguró que el procedimiento fue realizado en un apartamento acondicionado como supuesto centro estético y que, tras empeorar su estado de salud, acudió a especialistas particulares y a urgencias.

De acuerdo con la denuncia, médicos que la valoraron le indicaron que la sustancia aplicada sería desconocida y actualmente se encuentra en análisis de laboratorio.

“Me dijeron que no era ácido hialurónico y que mi cuerpo reaccionó a una sustancia extraña”, afirmó María Fernanda Alfonso, quien además señaló que la persona responsable dejó de responderle y la bloqueó de sus canales de contacto.

Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar este tipo de casos y a verificar siempre la legalidad y habilitación de los establecimientos antes de realizarse procedimientos médicos o estéticos invasivos.