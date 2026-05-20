Clínicas estéticas ilegales: cómo verificar centros médicos autorizados en Colombia

La Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica advirtió sobre el peligro de las clínicas estéticas ilegales en el país, tras el asesinato de Yulixa Toloza, quien desapareció luego de un procedimiento clandestino en Bogotá y cuyo cuerpo fue hallado en Apulo, Cundinamarca.

En entrevista con Mañanas Blu, la presidenta de la asociación, Damaris Romero, explicó que los ciudadanos deben usar el Registro de Prestadores de Salud (REPS) en internet para verificar si un establecimiento está habilitado. Las Secretarías de Salud solo inspeccionan los centros registrados en sus bases de datos.

¿Cómo saber si un cirujano plástico es legal en el ReTHUS?

Para comprobar la idoneidad del profesional, los usuarios deben consultar el Registro de Talento Humano en Salud (ReTHUS) o la base de datos de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Romero aclaró que la medicina estética solo faculta para aplicar inyectables como bótox, mientras que las intervenciones invasivas requieren cirujanos plásticos titulados en salas de cirugía autorizadas.



El caso de Toloza, de 52 años, evidenció el riesgo de estos centros clandestinos. Tras someterse a una lipólisis láser en el establecimiento Beauty Láser —en el sur de Bogotá—, la víctima presentó dificultades respiratorias y desorientación. Según el alcalde Carlos Fernando Galán, la mujer fue sacada inconsciente del lugar y posteriormente asesinada.

¿Cuáles son los riesgos y precios de una liposucción segura?

Una liposucción formal y segura en Colombia tiene un costo que parte de los 10 millones de pesos, dependiendo de la tecnología utilizada. Romero enfatizó que este valor cubre los costos de una clínica habilitada, insumos y anestesiólogo.

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“Sacarle 10 litros de grasa a un paciente y el paciente se vaya, lo primero que podría estar haciendo es un shock anémico... Las lipo son de 3 a 5 litros como máximo”, agregó

La especialista puntualizó que la liposucción no sirve para bajar de peso, sino para moldear el cuerpo. Extraer cantidades superiores a los 5 litros permitidos por las pólizas médicas duplica el peligro de muerte por embolias o complicaciones cardiovasculares, riesgos que se incrementan con la edad del paciente.

Escuche la entrevista completa aquí: