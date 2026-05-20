Él es Eduardo Ramos, falso cirujano señalado por muerte de Yulixa Toloza; así lo capturaron

La investigación por la muerte de Yulixa Consuelo Toloza sigue revelando detalles que han causado indignación en Colombia. En las últimas horas se confirmó la captura de Eduardo David Ramos en la ciudad de Maracay, en Venezuela, señalado como el hombre que habría practicado la lipólisis láser a la estilista de 52 años en el centro estético Beauty Láser M. L., ubicado en el barrio Venecia, en el sur de Bogotá.

Yulixa desapareció el 13 de mayo de 2026 después de someterse al procedimiento estético. Seis días después, su cuerpo fue hallado en una zona boscosa de la vereda El Copial, en el municipio de Apulo.

El caso generó conmoción nacional luego de que videos y testimonios mostraran que la mujer salió de la cirugía en un delicado estado de salud, con dificultad para respirar, desorientada y con los labios morados.



¿Quién es Eduardo Ramos?

De acuerdo con la información conocida en medio de la investigación, Eduardo David Ramos no tendría formación profesional en medicina ni contaría con títulos que lo acreditaran como cirujano plástico o médico especializado en procedimientos estéticos.

Por el contrario, las autoridades establecieron que desempeñaba labores como estilista y barbero profesional, lo que ha aumentado las dudas sobre cómo pudo participar en una intervención invasiva como la que se le practicó a Yulixa.



Su presunta participación en el procedimiento lo vincula directamente con delitos como homicidio, desaparición forzada y omisión de socorro, conductas que son materia de investigación por parte de la Fiscalía.



Así lograron ubicarlo en Venezuela

La captura de Ramos se produjo en Maracay, mientras las autoridades seguían la ruta de escape de los implicados. Uno de los elementos clave fue la ubicación del Chevrolet Sonic azul en el que, según testigos, Yulixa fue sacada aparentemente inconsciente del centro estético.

Ese vehículo fue encontrado en Cúcuta, lo que permitió a las autoridades reconstruir el recorrido desde Bogotá hasta la frontera con Venezuela.

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Junto con Ramos también fueron ubicados María Fernanda Delgado Hernández, señalada como propietaria del establecimiento, y Edison José Torres, quienes fueron detenidos en el estado Portuguesa.

La Fiscalía General de la Nación anunció que solicitará formalmente la extradición de los tres capturados para que respondan ante la justicia colombiana por la muerte de Yulixa Toloza.