Revelan imágenes de los presuntos responsables en la muerte de Yulixa Toloza: estaban en Venezuela

Este martes 19 de mayo, las autoridades encontraron lamentablemente el cuerpo sin vida de Yulixa Consuelo Toloza en la vía Apulo - Anapoima. La mujer permaneció desaparecida durante varios días luego de someterse a un procedimiento estético en un establecimiento ubicado en el sur de Bogotá.

De acuerdo con lo revelado por la Fiscalía General de la Nación, el hallazgo se produjo tras las acciones adelantadas junto a unidades de la SIJÍN de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Según el reporte oficial, el cuerpo fue encontrado en una zona boscosa a un costado de la carretera. De hecho, fue el mismo alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien confirmó el lamentable hecho.

“Lamento profundamente el asesinato de Yulixa Toloza, quien el pasado 13 de mayo se había sometido a un procedimiento estético en un establecimiento ilegal”, escribió en su cuenta de X.



¿Cómo dieron con el paradero de Yulixa Toloza?

El pasado lunes festivo 18 de mayo, las autoridades ubicaron el carro en el que fue sacada Yulixa Toloza de las instalaciones del centro estético Beauty Láser, un Chevrolet Sonic azul. El vehículo fue encontrado en Cúcuta y, presuntamente, iba a ser trasladado hacia territorio venezolano.

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Durante el operativo, las autoridades capturaron a dos hombres de nacionalidad venezolana, quienes tendrían la tarea de desaparecer el automotor.

Uno de los detenidos fue identificado como Jesús Hernández Morales, tío de María Fernanda Hernández quien sería la propietaria del centro estético donde Yulixa se sometió a una lipólisis. Además, sería quien reveló detalles que ayudaron a dar con el cuerpo de la estilista de 52 años.

Revelan foto de los presuntos responsables del caso Yulixa Toloza

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En territorio venezolano fueron ubicadas tres personas que estarían relacionadas con la muerte de Yulixa Toloza. Edison Torres y María Delgado Hernández fueron localizados en Portuguesa, mientras que la otra persona implicada fue encontrada en Maracay tras la expedición de una circular azul de Interpol.

Ante esto, la Dirección del Servicio de Investigación Penal de la Policía del Estado Portuguesa confirmó la captura de la pareja señalada de estar vinculada con el caso de Yulixa Toloza.

¿Qué encontraron en el lugar donde estaba Yulixa?

De acuerdo con las primeras imágenes reveladas del lugar donde fue hallado el cuerpo de Yulixa Toloza, las autoridades encontraron rastros de ropa y cabello tirados sobre el suelo.

Por otra parte, a Blu Radio se le confirmó que las personas capturadas el pasado lunes festivo, quienes fueron detenidas junto al vehículo en el que trasladaron a Yulixa, habrían entregado información clave para dar con el paradero de la mujer. Esto permitió adelantar labores de búsqueda en el kilómetro 46 de la vía que conecta Apulo con Anapoima.