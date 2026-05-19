Revelan primeras imágenes del lugar donde fue encontrada Yulixa Toloza

Sobre el mediodía del 19 de mayo, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de Yulixa Consuelo Toloza en una vía de Apulo. La mujer permanecía desaparecida luego de someterse a un procedimiento estético en un establecimiento ubicado en el sur de Bogotá.

Según lo confirmado, la Fiscalía General de la Nación confirmó el hallazgo tras las acciones adelantadas junto a unidades de la SIJÍN de la Policía Metropolitana de Bogotá.

El cuerpo de la mujer fue encontrado a un costado de la carretera y, aunque inicialmente existían dudas sobre la identidad del cadáver, posteriormente el gobernador Jorge Emilio Rey y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmaron el hallazgo.

Revelan el lugar donde fue encontrado el cuerpo de Yulixa Toloza

Como confirmó en un principio Jorge Emilio Rey, el cuerpo de Yulixa Consuelo Toloza fue encontrado en una zona boscosa. De acuerdo con las primeras imágenes reveladas del sitio, en el lugar donde fue hallada la mujer sin vida también aparecieron rastros de ropa y cabello sobre el suelo.

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Por otra parte, a Blu Radio se le confirmó que las personas capturadas el pasado lunes festivo, quienes fueron detenidas junto al vehículo en el que trasladaron a Yulixa, habrían entregado información clave para dar con el paradero de la mujer. Esto permitió adelantar labores de búsqueda en el kilómetro 46 de la vía que conecta Apulo con Anapoima.

Bomberos aseguran que la Fiscalía encontró primero el cuerpo

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Adicionalmente, según el reporte del cuerpo de bomberos de Tena, en la subestación de Apulo, sobre las 3:05 de la tarde de este martes se realizó un llamado a la Delegación Departamental de Bomberos tras conocerse el paradero de Yulixa.

Ante ello, el CMGRD de Apulo y, en comunicación con la Secretaría de Gobierno, señalaron que al llegar a Apulo, testigos observaron un vehículo de la Fiscalía en la vereda El Copial, vía a Anapoima. En compañía de la Policía de Apulo y personal de la administración municipal, las autoridades llegaron al lugar, pero el vehículo ya se había retirado.

La comunidad aseguró que la Fiscalía arribó sobre la 1 de la tarde para realizar el levantamiento del cuerpo y abandonó el sitio hacia las 2:30 de la tarde. Pese a ello, el cuerpo de Yulixa fue encontrado en una zona boscosa en la vía que conecta Apulo con Anapoima.

Jorge Emilio Rey y Carlos Fernando Galán lamentaron la muerte de Yulixa

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, señaló que, según la Policía de Cundinamarca, la mujer fue encontrada en una zona boscosa, por lo que solicitó a las autoridades avanzar en todas las labores necesarias para esclarecer lo ocurrido.

“Le he pedido al coronel Mauricio Herrera, comandante de la DECUN, que acompañe las labores de inspección y brindemos todo el apoyo que se requiera para atender esta lamentable situación”, comentó Rey en su cuenta de X.

Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, señaló que se comunicó con la madre de Yulixa, Nubia Toloza, para expresarle su apoyo tras el asesinato de la estilista de 52 años.

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“Les pido a las autoridades que redoblen esfuerzos para dar con el paradero de los asesinos de Yulixa”, agregó.