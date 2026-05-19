Las autoridades investigan si un cuerpo hallado en una vía de Apulo, Cundinamarca, sería el de Yulixa Toloza, la mujer desaparecida tras someterse a un procedimiento estético en un establecimiento del sur de Bogotá. El cuerpo será trasladado a las instalaciones de Medicina Legal en Bogotá.

La Fiscalía General de la Nación confirmó que el hallazgo se produjo como parte de las actividades investigativas adelantadas en coordinación con unidades de la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá. El cuerpo fue encontrado a un costado de una carretera y, según las primeras verificaciones, “aparentemente guardaría coincidencias y correspondería” a la mujer desaparecida.

Unidades de Policía Judicial realizan la diligencia de inspección técnica al cadáver para posteriormente trasladarlo al Instituto Nacional de Medicina Legal, entidad encargada de establecer plenamente la identidad mediante análisis forenses.

De hecho, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, publicó en su cuenta de X que, según información de la Policía, este cuerpo sin vida sí podría corresponder con la mujer de 52 años que está desaparecida desde el miércoles 13 de mayo luego de someterse a un procedimiento en un establecimiento estético que no tenía todos los permisos para funcionar en el sur de Bogotá.



"De ser así, lamentamos que este haya sido el desenlace, después de haberse practicado un procedimiento médico en la ciudad de Bogotá", escribió el gobernador.

Solidaridad con los familiares de Yulixa Toloza, quien, según información del Departamento de Policía Cundinamarca (@PoliciaCmarca), habría sido encontrada sin vida en una zona boscosa entre los municipios de Apulo y Anapoima. De ser así, lamentamos que este haya sido el… — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) May 19, 2026

Capturas por desaparición de Yulixa

La Fiscalía General de la Nación emitió cinco órdenes de captura en el marco de la investigación por la desaparición de Yulixa Toloza, quien fue vista por última vez tras someterse a un procedimiento estético en el centro Beauty Láser M.D., ubicado en el barrio Venecia, al sur de Bogotá. Dos de esas órdenes ya se hicieron efectivas en Cúcuta contra Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado, quienes fueron detenidos cuando reclamaban el vehículo en el que presuntamente fue movilizada la mujer desde el centro estético.

Según la Fiscalía, uno de los capturados sería familiar de María Fernanda Martínez, propietaria del establecimiento estético. Los dos detenidos serán presentados ante un juez de control de garantías, donde un fiscal de la Seccional Bogotá les imputará los delitos de desaparición forzada y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Las autoridades mantienen abiertas las labores investigativas para dar con el paradero de Yulixa Toloza y establecer si hay más personas implicadas.

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Durante las diligencias se halló un vehículo Chevrolet negro de placas UCQ 340, en el que presuntamente fue trasladada la mujer desaparecida. Ese hallazgo fue clave para identificar y capturar a los dos ciudadanos extranjeros que fueron a reclamar el automotor, y que ahora son considerados piezas clave del caso. Mientras tanto, unidades de inteligencia y organismos investigativos continúan con operativos para esclarecer qué ocurrió con Yulixa desde que asistió al procedimiento estético.